La actriz de “Wicked”, Marissa Bode, afirma que le negaron el embarque en un vuelo por ser discapacitada

La actriz Marissa Bode, conocida por interpretar a Nessarose en las adaptaciones cinematográficas de “Wicked”, hizo una denuncia contra la aerolínea Southern Airways tras afirmar que le impidieron abordar un vuelo por ser usuaria de silla de ruedas, a pesar de que su representante había consultado previamente con la compañía.

Bode recurrió a la red social TikTok para expresar su indignación. “Me negaron el embarque en un vuelo porque soy discapacitada. Ojalá fuera un titular sensacionalista. Ojalá fuera falso, pero eso fue lo que pasó“, declaró la actriz.

Según su relato, el incidente ocurrió durante un vuelo de conexión con Southern Airways, una aerolínea que calificó como “extremadamente pequeña”. Bode explicó que no tenía muchas opciones para llegar a su destino, un pequeño pueblo en Pensilvania. Al llegar a la puerta de embarque, solicitó ayuda a dos empleados para localizar su tarjeta de embarque virtual.

Marissa Bode en la premier de “Wicked: For Good” en Nueva York en noviembre de 2025.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

“Las dos personas de la puerta me miraron y me preguntaron: ‘¿Puede ponerse de pie?’. Les dije que no. Y me respondieron: ‘Lo sentimos, pero por eso no podemos abordar'”, relató la actriz.

Los trabajadores le explicaron que todos los aviones de esa aerolínea tienen escaleras para subir, lo que Bode calificó como “increíble”, ya que nunca había oído algo similar.

La actriz denunció además que su manager contactó con Southern Airways antes de reservar el vuelo para confirmar que podrían realizar el arreglo necesario para su silla de ruedas, y la aerolínea aseguró que no habría problema.

Frustrada por lo ocurrido, Bode lanzó una crítica: “¿Por qué seguimos esperando a que haya una persona con discapacidad presente para siquiera pensar en cambiar las cosas o hacer adaptaciones? Las personas con discapacidad no son una ocurrencia tardía”. Y sentenció: “Esto es una clara discriminación”.

Respuesta a la denuncia

Tras la viralización de su primer video, Bode compartió que la directora del departamento de movilidad de Southern Airways se puso en contacto con ella. “Me llamaron. La directora estaba muy avergonzada. Se disculpó mucho y fue muy comprensiva, lo cual agradezco enormemente”, señaló la actriz.

Añadió que la aerolínea está investigando internamente cómo sucedió el incidente, especialmente porque llamaron con anticipación para preguntar sobre el alojamiento, y que siguen en contacto con ella para mejorar en el futuro.

Seguir leyendo:

· Ariana Grande le dice adiós a Glinda en una reflexión sobre el fin de su ciclo en “Wicked”

· Cynthia Erivo analizó su amistad con Ariana Grande: “Hay tan poca conversación sobre la amistad femenina”

· Michelle Yeoh está en shock por el desaire a “Wicked: For Good” en los Premios Oscar