El “Vasco” Aguirre tuvo que hacer siete borradores para la prelista mundialista

No fue una hora, ni dos y mucho menos tres, sino casi 72 horas las que se retrasó el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, para dar a conocer la prelista de 12 jugadores que deberán reportarse a la concentración el próximo 6 de mayo hasta el 1 de junio, que se conocerán a los 26 mundialistas.

Una relación que, conforme pasó el tiempo, se habría ido complicando al integrarse por toda la serie de interrogantes que se generaron de última hora, sobre todo con los temas de Marcel Ruiz y Gilberto Mora, en su recuperación física por las lesiones que los aquejaron en los últimos meses.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

De acuerdo a una fuente muy bien enterada dentro del entorno de la selección de México, que le aseguró a La Opinión, bajo la condición del anonimato, que el “Vasco” tuvo tantas complicaciones que en más de cinco ocasiones desechó varios nombres que le sugirieron para ser convocados para el próximo Mundial.

Antes de dar a conocer los 12 nombres, este martes también desechó siete borradores antes de permitir que por la mañana se dieran a conocer a los jugadores convocados y que trabajarán en el Centro de Alto Rendimiento a partir del 6 de mayo hasta el 1 de junio, cuando se dará a conocer la lista final con los 15 jugadores que militan fuera de México.

Uno de los dilemas de la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026. pic.twitter.com/kO0fihL3zM — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) April 28, 2026

En los círculos cercanos a la selección de México también fue sorpresiva la presencia de Guillermo “Memote” Martínez, pues con 45 minutos de acción en siete llamados al Tricolor bajo el mando del “Vasco” Aguirre dio el salto a la lista definitiva para el Mundial.

Se asegura que la presencia de Martínez obedece a situaciones tácticas previsibles ante una contingencia de México en un partido donde necesita echar toda la leña al asador en busca del resultado y donde el “Memote” por arriba puede luchar con los rivales.

Los doce convocados son: Porteros: Raúl “Tala” Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Erick Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas); Mediocampistas: Gilberto Mora (Xolos Tijuana), Brian Gutierrez y Alexis Vega (Toluca); Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas).

En la lista hubo dudas sobre si llevar a Erick Sánchez del América o a Brian Gutiérrez de Chivas y terminaron inclinándose por el mexicamericano del Rebaño Sagrado o traer a Marcel Ruiz o a Carlos Rodríguez, pero al final los reportes de Rusia, en donde al parecer Luis Chávez ya entró en ritmo y podría ser otro de los tapados por su perfil zurdo y el cambio de ritmo que tiene.

Estos jugadores ya están casi seguros para el Mundial, pues Aguirre prometió a los dueños de equipos que los elementos que convocara a la selección y no participarán en la liguilla tendrán su sitio asegurado en la justa mundialista, salvo alguna inesperada lesión.

Los sparrings

También fueron convocados otros jugadores que servirán de sparrings en los entrenamientos de la selección de México y salvo que salga un garbanzo de a libra o que impresione a Javier Aguirre podría ser incluido en la lista final; mientras tanto, solo servirán para completar la lista que enfrentará en Puebla a la selección de Ghana el próximo 22 de mayo en el primero de los últimos tres juegos de preparación del equipo mexicano.

Estos jugadores son: Óscar García – Portero (León), Luis Rey – Defensa (Puebla), Eduardo Águila – Defensa (San Luis), Jesús Gómez – Defensa (Tijuana), Denzell García – Defensa (FC Juárez), Iker Fimbres – Medio – (Rayados), Jairo Torres – Medio (FC Juárez) y Kevin Castañeda – Medio (Tijuana).

Los 15 de la “Legión Extranjera”



Los 15 jugadores de la “Legión Extranjera” son: Portero: Guillermo Ochoa (AEL Limassol); Defensas: Julián Araujo (Celtic), Jorge Sánchez (PAOK de Salónica FC),(Mateo Chávez (AZ Alkmaar), César Montes (Lokomotiv), Johan Vázquez (Genoa); Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Luis Chávez (Dínamo),Orbelín Pineda (AEK Atenas), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Germán Berterame (Inter Miami CF).

¿LA SELECCIÓN MEXICANA DEL GUADALAJARA? 🤩



Se acaba de hacer oficial la lista de convidados para Selección Mexicana y Chivas lleva a 5 de sus jugadores.



¿Faltó alguno? 🧐 pic.twitter.com/QEUC4GIM68 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 28, 2026

En esta lista sobra un jugador y en el hipotético de los casos, la duda hasta el momento radica en Santiago Giménez y Germán Berterame, por más que el exdelantero de Rayados realice otro tipo de funciones en el terreno de juego.

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