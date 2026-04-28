Propuesta sobre impuestos a los multimillonarios en California avanza a la boleta electoral de noviembre

Una controvertida iniciativa que busca imponer un impuesto a los multimillonarios en California dio un paso clave rumbo a las urnas, luego de que sus promotores aseguraran haber reunido más de 1.5 millones de firmas, superando ampliamente el umbral requerido para aparecer en la boleta electoral de noviembre.

La propuesta, impulsada por el Service Employees International Union (SEIU) a través de su filial de trabajadores de la salud, plantea un impuesto único del 5% sobre los activos de personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares. El gravamen abarcaría desde acciones y empresas hasta obras de arte y propiedad intelectual.

De acuerdo con los organizadores, los recursos recaudados estarían destinados a financiar servicios esenciales como hospitales, programas de asistencia alimentaria y atención médica para comunidades de bajos ingresos, en un contexto marcado por recortes federales aprobados durante la administración del expresidente Donald Trump.

In their tax justice book the architects of the CA wealth tax are even clearer on "why destroying part of the tax base can be in the interest of the community" (p. 155) since "high tax rates on the very highest incomes … are not aimed at funding government programs in the long… https://t.co/eQIchEaJps — Joshua Rauh (@joshrauh) April 27, 2026

Apoyo sindical y argumentos a favor

Durante una conferencia de prensa en California, líderes sindicales y trabajadores de la salud defendieron la medida como una respuesta necesaria ante el aumento del costo de vida y la presión sobre el sistema sanitario.

“Los multimillonarios han visto crecer sus fortunas mientras las familias enfrentan precios más altos en vivienda, alimentos y gasolina”, señalaron voceros del sindicato, quienes insistieron en que el impuesto busca redistribuir parte de esa riqueza para sostener servicios públicos clave.

California concentra la mayor cantidad de multimillonarios en Estados Unidos y depende en gran medida de los contribuyentes de mayores ingresos. Se estima que cerca de la mitad de los ingresos por impuestos sobre la renta del estado provienen del 1% más acaudalado, lo que convierte el debate en un tema central para las finanzas públicas.

Además, figuras progresistas como el senador Bernie Sanders han respaldado propuestas similares, argumentando que podrían servir como modelo para combatir la desigualdad económica en otras entidades del país.

California is witnessing a form of economic Darwinism where the slowest billionaires are about to be culled from the herd. The Service Employees International Union just announced that it has enough signatures to put the billionaire tax on the ballot… https://t.co/ZDYtRlbi59 — Jonathan Turley (@JonathanTurley) April 27, 2026

Resistencia empresarial y preocupación económica

La iniciativa, sin embargo, enfrenta una fuerte oposición tanto del sector empresarial como del propio gobernador Gavin Newsom, quien ha advertido que un impuesto de este tipo podría provocar la salida de capitales y afectar la estabilidad económica del estado.

Empresarios del sector tecnológico han invertido decenas de millones de dólares para frenar la propuesta. Entre ellos destacan Sergey Brin y Eric Schmidt, quienes han contribuido a comités políticos que buscan bloquear la medida. Otros magnates, como Larry Page y Mark Zuckerberg, han sido mencionados en el contexto de movimientos financieros y adquisición de propiedades fuera de California.

Los críticos sostienen que el impuesto podría incentivar un “éxodo” de grandes fortunas hacia estados con menor carga fiscal, reduciendo la base tributaria y generando efectos adversos en el presupuesto estatal. Organizaciones empresariales han advertido que la medida podría encarecer el costo de vida y desalentar la inversión.

A pesar de estas preocupaciones, los impulsores del proyecto rechazan que exista evidencia sólida de una fuga masiva de multimillonarios y aseguran que el impacto positivo en servicios públicos superaría cualquier riesgo.

Con la validación oficial de las firmas aún pendiente, la propuesta se perfila como uno de los temas más polarizantes en la próxima elección, reflejando el debate más amplio en Estados Unidos sobre desigualdad, impuestos y el papel de las grandes fortunas en la economía.

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