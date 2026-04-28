Rick Scott se opone a que el salón de baile de la Casa Blanca se pague con dinero de los contribuyentes

Rick Scott, senador por Florida, alzo la voz para manifestarse en contra de una propuesta presentada por algunos de sus compañeros en el Partido Republicano para que el costo del salón de baile de la Casa Blanca sea pagado con dinero de los contribuyentes.

Hasta hace unas semanas, el presidente Donald Trump había señalado que la construcción del Salón de la Casa Blanca sería financiada en su totalidad por donativos provenientes de la iniciativa privada.

A pesar de ello, un amplio grupo de miembros pertenecientes al Partido Demócrata consideraban innecesario continuar adelante con un proyecto que nunca se presentó a debate, ni tampoco presentó por anticipado algún estudio sobre el impacto histórico de haber derribado una parte de la Casa Blanca.

Sin embargo, a raíz del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, organizada por la WHCA en Washington, donde un sujeto exhibió graves fallas en el dispositivo de seguridad implementado para salvaguardar el orden, Donald Trump retomó el plan de continuar adelante con la construcción del citado Salón de Baile.

Una parte de la Casa Blanca ya fue derribada y todavía no está claro quién pagará la factura del salón de baile de la Casa Blanca. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Lo controversial de ello es que los republicanos Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur; Katie Britt, legisladora por Alabama; y Eric Schmitt, senador por Misuri, anunciaron una ley para destinar $400 millones de dólares del presupuesto federal al pago del recinto.

“Estados Unidos tiene un problema y tenemos la intención de solucionarlo. Esto no se trata de Trump. Se trata de la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de que la persona que ocupe ese cargo no corra riesgos si decide salirse del campus. Se pueden utilizar las donaciones privadas, pero creo que deberían destinarse a comprar porcelana y cosas por el estilo”, expuso Graham ante un grupo de representantes de los medios informativos.

En contraparte, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, el también conservador Rick Scott indicó no estar de acuerdo con lo planteado por sus correligionarios de partido y en lugar de ello recomendó controlar el gasto deficitario del Congreso.

“No sé por qué lo harían si ya está todo financiado. Tenemos una deuda de $39 mil millones de dólares. Quizás deberíamos dejar de gastar dinero. Simplemente voten no”, subrayó.

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