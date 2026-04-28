Superman es el superhéroe favorito de California en el Día Nacional del Superhéroe, según Google

Hoy se celebra el Día Nacional del Superhéroe, y California tiene un claro favorito: Superman.

Un estudio de OvidLife analizó las búsquedas de Google de 100 personajes de Marvel y DC en todos los estados del país durante los últimos 12 meses. En California, el Hombre de Acero fue el personaje y el héroe más buscado del estado, por encima de cualquier otro nombre del universo de los cómics.

El superhéroe favorito de California llegó de otro mundo

La elección tiene una lógica propia. Superman es, en esencia, la historia de alguien que llega de lejos, adopta una nueva identidad y decide proteger la tierra que lo recibió sin renunciar a lo que es. Kal-El nació en Krypton y se convirtió en Clark Kent en Kansas, pero su historia siempre ha sido la de alguien que pertenece a dos mundos al mismo tiempo. Para un estado donde más de la mitad de la población tiene raíces fuera de Estados Unidos, ese relato resuena de una manera que pocos personajes de cómics pueden igualar.

Action Comics #1, publicado en junio de 1938, marcó el debut de Superman en los cómics de DC. Foto: Shutterstock. Crédito: Shutterstock

Superman debutó en los cómics en 1938 y desde entonces no ha salido de la conversación cultural. Ha protagonizado series de televisión, franquicias cinematográficas y videojuegos en cada década desde su creación, lo que lo convierte en uno de los pocos personajes capaces de conectar con lectores y espectadores de generaciones completamente distintas. En el cine, su versión más reciente llegó en 2025 con la película de James Gunn, que relanzó el personaje dentro del nuevo universo DC con David Corenswet en el papel principal.

Doctor Doom es el villano favorito, y Marvel gana en el cómputo general

En el lado de los villanos, California eligió a Doctor Doom, el científico y gobernante de Latveria que combina inteligencia, poder y una ambición sin límites. Es uno de los antagonistas más complejos de Marvel, con una historia de origen que mezcla tragedia personal con sed de control, lo que lo ha convertido en favorito entre lectores que prefieren villanos con capas.

Doctor Doom es el villano favorito de California según el análisis de búsquedas de Google Trends. Foto: Shutterstock. Crédito: Shutterstock

Sin embargo, cuando se suman las búsquedas de todos los personajes analizados, California se inclina por Marvel en el cómputo general. Un resultado que coincide con la tendencia nacional: la casa de los Vengadores ganó en 38 de los 50 estados frente a 13 donde DC se impuso, a pesar de que los villanos más populares del país, encabezados por el Joker, pertenecen a DC.

El estudio completo está disponible en ovidlife.com.

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