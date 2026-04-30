Hombre roba camión de bomberos momentos después de ser liberado de una cárcel en Colorado

Un hombre identificado como Richmond Takashi Johnson, de 33 años, fue arrestado luego de presuntamente robar un camión de bomberos estacionado frente a una cárcel en Boulder, Colorado, la madrugada del miércoles, apenas momentos después de haber sido puesto en libertad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Boulder, Johnson había sido detenido previamente alrededor de la medianoche por presunto allanamiento en tercer grado, tras reportes de que intentaba abrir puertas de vehículos y viviendas en un vecindario residencial.

Fue liberado aproximadamente a las 3:30 a. m., conforme a la legislación estatal. Poco después, equipos de emergencia acudieron a la cárcel por una llamada médica no relacionada, dejando el camión de bomberos en el exterior.

Persecución en autopista y captura del sospechoso

Mientras los rescatistas atendían la emergencia dentro del recinto, Johnson presuntamente ingresó al camión de bomberos y condujo cerca de 1,6 kilómetros antes de ser detectado por agentes.

Las autoridades indicaron que el sospechoso ignoró las órdenes de detenerse y continuó la huida hasta incorporarse a una autopista interestatal, a unos 16 kilómetros al este.

La persecución involucró a múltiples agencias, incluyendo la policía de Longmont, que desplegó dispositivos para desinflar neumáticos en al menos tres puntos de la vía.

Finalmente, el vehículo perdió el control tras la desactivación de sus neumáticos. Johnson abandonó el camión y huyó a pie, pero fue detenido minutos después por agentes del sheriff del condado de Boulder y oficiales locales.

Daños materiales y cargos múltiples

El incidente dejó daños significativos en el camión de bomberos —identificado como la unidad 143 del Departamento de Bomberos y Rescate de Boulder— así como en varios vehículos de la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder. Un agente sufrió lesiones leves durante la persecución a pie.

Johnson no resultó herido y ahora enfrenta nueve nuevos cargos, entre ellos robo agravado de vehículo, evasión, conducción temeraria, resistencia al arresto y daños a propiedad municipal, además de conducir con licencia revocada.

Las autoridades continúan evaluando los daños al camión, que forma parte de la flota eléctrica de la ciudad, mientras avanza el proceso judicial contra el sospechoso, quien cuenta con un amplio historial delictivo.

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