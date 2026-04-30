Jimmy Kimmel asegura que su polémico chiste acercó más a Donald y Melania Trump

El presentador de Jimmy Kimmel se refirió, de nuevo, a su polémica con la Casa Blanca. Según el cómico, su chiste sobre Melania Trump tuvo una consecuencia positiva: acercó más al presidente y a la primera dama.

“Nuestra pareja protagonista, Donald y Melania… parecen estar más unidos que nunca”, comentó Kimmel durante su monólogo del miércoles por la noche. “Y me gusta pensar que yo tuve algo que ver con eso”, añadió entre risas del público.

Para respaldar su teoría, Kimmel proyectó un vídeo de los Trump en una cena celebrada el miércoles en honor a los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra, durante su visita de Estado a Estados Unidos.

En las imágenes se ve a la pareja entrando al evento tomados de la mano. Sin embargo, el momento se tornó incómodo cuando, durante la sesión de fotos con los monarcas, Melania soltó la mano de Trump, dando lugar a una extraña interacción silenciosa.

El programa hizo un primer plano de las manos, mostrando cómo el presidente intentaba retomarlas primero con el meñique y luego entrelazándolas de nuevo.

“Teniendo en cuenta la semana que he pasado con la primera pareja, simplemente voy a decir que es una forma completamente normal de interactuar entre dos personas que están muy enamoradas“, bromeó

La polémica entre Kimmel y los Trump

La polémica se desató a principios de semana, cuando Kimmel organizó una cena “alternativa” de corresponsales de la Casa Blanca, después de que la administración Trump rompiera la tradición de contratar a un comediante para el evento anual.

Fue allí donde el presentador describió a la primera dama como una “viuda embarazada”, un comentario que muchos consideraron de mal gusto, sobre todo porque dos días después, un presunto pistolero abrió fuego en el hotel donde se celebraba la cena oficial, aunque sin heridos.

En respuesta, el presidente y la primera dama arremetieron duramente contra Kimmel en redes sociales. Donald Trump pidió su “despido inmediato por Disney y ABC”, mientras que Melania escribió en X: “Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio”.

El jefe de comunicaciones de la Casa Blanca llegó a calificar al presentador de “ser humano despreciable”.

A pesar de las críticas y de la presión, que incluyó una medida de la administración Trump ordenando a Disney adelantar la renovación de licencias de sus estaciones, Kimmel se mostró desafiante.

En su monólogo del lunes, agradeció que nadie resultara herido en el tiroteo y defendió su broma: “Obviamente era una broma sobre su diferencia de edad y la expresión de alegría que vemos en su rostro cada vez que están juntos. De ninguna manera fue un llamado al asesinato“, explicó.

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