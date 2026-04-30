Los mejores regalos de Google para el Día de las Madres: tecnología pensada para ella

El Día de las Madres se acerca y si aún no sabes qué regalarle, los dispositivos de Google tienen una opción para cada tipo de mamá y para cada presupuesto. Desde smartphones con cámaras impresionantes hasta asistentes de inteligencia artificial que le devuelven tiempo libre, la línea de productos de Google 2025 tiene todo lo que necesitas para sorprenderla de verdad.

Google Pixel: el regalo para la mamá que ama los recuerdos

Seamos honestos: la mayoría de las mamás son las historiadoras oficiales de la familia. Siempre tienen el teléfono en mano para capturar cada momento, pero rara vez aparecen en las fotos. El Pixel 10 ($799 dólares) llega a cambiar eso.

Con su sistema de triple cámara de 48MP y edición con inteligencia artificial de nivel profesional, mamá podrá sacar retratos familiares dignos de revista. Funciones como Magic Eraser eliminan distracciones en segundos, mientras que Camera Coach le guía para conseguir la toma perfecta. Y lo mejor: Add Me, una función que fusiona dos imágenes para que ella, por fin, también salga en la foto grupal.

¿El presupuesto es más ajustado? No hay problema. El Pixel 9a ($499 dólares) es una opción increíble que no sacrifica lo esencial: trae cámara principal de 48MP, protección IP68, batería de más de 30 horas y el potente chip Tensor G4. Es el smartphone ideal para la mamá que quiere calidad sin gastar de más.

Y si quieres ir a lo grande, el Pixel 10 Pro ($999 dólares) o el Pixel 10 Pro XL ($1,199 dólares) llevan las cosas a otro nivel con una cámara de 50MP con zoom de 100x, pantalla Super Actua de 3300 nits y procesador Tensor G5. Para la mamá que se merece lo mejor, esto es lo máximo.

Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a: tecnología para la mamá que cuida su bienestar

Si tu mamá es de las que siempre está pendiente de su salud y su forma física, el Pixel Watch 4 es el regalo que no puede faltar. Mucho más que un reloj bonito, actúa como un entrenador de salud personal en su muñeca.

El Pixel Watch 4 ofrece el Morning Brief, un resumen diario sobre su sueño y recuperación, además del Readiness Score, que le sugiere de manera proactiva cuándo aceptar un reto físico o cuándo simplemente tomarse un descanso bien merecido. Viene con una pantalla Actua 360 Domed que es 50% más brillante que la generación anterior, batería de hasta 40 horas, carga rápida (0 a 50% en solo 15 minutos) y GPS de doble frecuencia para tracking preciso. El modelo de 41mm tiene un precio de ($349.99 dólares) y el de 45mm de ($399.99 dólares).

Para complementar el regalo, los Pixel Buds 2a ($129 dólares) son perfectos para la mamá en movimiento. Son los primeros audífonos de la serie A con Cancelación Activa de Ruido (ANC), tienen resistencia al sudor IP54, hasta 20 horas de batería con el estuche incluido y están potenciados por Gemini para asistencia inteligente en cualquier momento. Juntos, el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a forman un combo de bienestar que cualquier mamá activa va a agradecer.

Hogar inteligente y Gemini: los regalos para la mamá CEO del hogar

¿Tu mamá lo organiza todo? ¿Es la que se encarga de la casa, los niños, el trabajo y todavía encuentra tiempo para más? Entonces necesita a Gemini, el asistente de IA de Google que literalmente le devuelve horas a su día.

Gemini puede redactar correos escolares, usar el Guided Learning para ayudar a enseñar matemáticas a los niños, planificar menús semanales o armar itinerarios completos de viajes familiares directamente desde la bandeja de entrada de Gmail. No es solo un asistente: es un segundo par de manos que le ayuda a mantenerse al día con su lista interminable de pendientes.

Para la mamá que también quiere tener el hogar bajo control, la línea Google Nest tiene opciones para todos los presupuestos. La Nest Indoor Camera ($99.99 dólares) le permite ver lo que pasa en casa desde cualquier lugar. La Nest Outdoor Camera ($149.99 dólares) o el Nest Doorbell ($179.99 dólares) añaden una capa extra de seguridad para que siempre sepa quién llega a casa. Y si quieres regalarle algo realmente especial para el hogar, el Nest Learning Thermostat ($279.99 dólares) aprende los horarios de la familia y ajusta la temperatura automáticamente, ayudando a ahorrar energía sin que nadie tenga que hacer nada.

¿No tienes mucho presupuesto pero quieres sorprenderla igual? El Google TV Streamer ($99 dólares) es una opción genial: transforma cualquier TV en un centro de entretenimiento inteligente con acceso a todas sus plataformas favoritas de streaming.

Ya sea que tu mamá sea la guardiana de recuerdos, la entusiasta del fitness o la CEO del hogar, Google tiene un regalo pensado exactamente para ella. Desde los $99 del Google TV Streamer hasta el Pixel 10 Pro XL a $1,199, la clave está en conocer a tu mamá y elegir el dispositivo que mejor se adapte a su estilo de vida. Este Día de las Madres, regala tecnología que realmente marque la diferencia.

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