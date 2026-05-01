Problemas mecánicos serios obligan a retirar 5 mil Bronco

No es una buena semana para quienes confían en la robustez del Ford Bronco. El icónico SUV vuelve a estar bajo la lupa, esta vez por un problema que no viene de fábrica, sino de intervenciones previas que no quedaron como debían.

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La marca detectó que miles de unidades podrían arrastrar un fallo serio en la transmisión o en la caja de transferencia, producto de reparaciones anteriores mal ejecutadas.

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La consecuencia ha sido clara, Ford decidió activar un retiro preventivo para evitar riesgos mayores en la carretera.

¿Qué está fallando realmente?

El origen del problema no está en la línea de montaje, sino en el paso por el taller. Algunas unidades que recibieron mantenimiento o trabajos en garantía habrían sido reensambladas de forma incorrecta. Esa mala alineación entre la transmisión y la caja de transferencia genera un desgaste progresivo en componentes clave.

En concreto, las estrías que conectan ambos sistemas pueden deteriorarse con el uso. Cuando eso ocurre, el vehículo puede perder tracción de forma repentina o incluso quedar completamente inmovilizado mientras circula.

El retiro afecta a 4,922 unidades del Ford Bronco fabricadas entre 2021 y 2025, todas ellas con antecedentes de intervención en esa zona mecánica.

Riesgos que no se pueden ignorar

Más allá de la incomodidad, el problema tiene implicaciones serias. Una pérdida de potencia en plena conducción no es un detalle menor. A eso se suma otro escenario preocupante, la posibilidad de que el vehículo se mueva por sí solo estando estacionado si el sistema no responde como debería.

Aunque Ford asegura que no hay accidentes ni heridos vinculados a este fallo, sí existen señales que encendieron las alarmas internas. La compañía registró múltiples reclamaciones y reportes técnicos que apuntaban a un patrón común.

Presentan el Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Los conductores pueden notar síntomas antes de que el problema escale. Ruidos metálicos, vibraciones intensas o dificultades para engranar marchas suelen ser las primeras pistas de que algo no va bien.

Lo que deben hacer los propietarios

La recomendación es clara. Quienes tengan un Bronco de los años afectados deberían verificar si su unidad forma parte del llamado a revisión. Ford sugiere contactar con un concesionario oficial o consultar directamente sus sistemas de servicio.

El plan de la marca incluye una inspección completa sin costo. Se revisará la alineación, el estado de las piezas y, si es necesario, se reemplazarán componentes como la transmisión o la caja de transferencia.

Las notificaciones comenzarán a enviarse en mayo, mientras que las reparaciones están previstas para iniciar en julio. Todo el proceso será gratuito para los propietarios.

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