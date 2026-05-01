Range Rover SV Ultra llega con lujo y detalles históricos

Range Rover con su nueva propuesta SV se convierte en un SUV que no solo apunta al lujo, sino a cambiar por completo lo que significa viajar con estilo y confort.

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Lo primero que llama la atención es su presencia. No necesita exagerar líneas ni recurrir a estridencias para destacar. La marca británica apostó por una elegancia más sutil, donde cada detalle suma sin romper la armonía.

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El nuevo tono Titan Silver es un buen ejemplo, con un acabado que cambia según la luz y genera una sensación casi líquida en la carrocería.

Un exterior que habla sin levantar la voz

El conjunto se completa con detalles en Satin Platinum Atlas y Silver Chrome, junto a unas llantas de 23 pulgadas que refuerzan esa imagen sólida y sofisticada. No es un SUV que busque imponerse a gritos, sino uno que transmite exclusividad desde la calma.

Cada elemento está pensado para que el diseño fluya. Desde la parrilla hasta los gráficos laterales, todo encaja en una propuesta que mezcla modernidad con tradición.

Puertas adentro, la historia cambia de ritmo. El habitáculo apuesta por una atmósfera relajada, con materiales que priorizan la sensación al tacto y la sostenibilidad. El uso de Ultrafabrics™ reemplaza al cuero tradicional sin sacrificar calidad, mientras que la combinación de tonos claros y oscuros aporta equilibrio visual.

El acabado en rattan palm introduce una textura distinta, más orgánica, que se extiende por varias zonas del interior. No es solo decoración, también es parte de una experiencia que busca ser más cálida y menos artificial.

Interior del Range Rover SV Ultra. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Tecnología que se siente, no solo se ve

Donde este Range Rover realmente marca distancia es en su propuesta tecnológica. El sistema de sonido electrostático integrado en los asientos cambia la forma en que se percibe la música dentro del vehículo. No se trata solo de escuchar, sino de sentir.

Los asientos incorporan funciones que interactúan con el cuerpo, generando vibraciones sincronizadas con el audio. A esto se suma una respuesta háptica desde el suelo que convierte cada viaje en una experiencia inmersiva.

Range Rover SV Ultra. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Además, el sistema ofrece distintos modos orientados al bienestar, pensados para relajar o activar al conductor según el momento.

En cuanto a mecánica, el Range Rover SV ofrece opciones que combinan rendimiento y eficiencia. Desde versiones híbridas enchufables hasta un potente V8, con una variante totalmente eléctrica prevista para 2026.

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