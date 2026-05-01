Zayn Malik cancela todas las fechas de su gira por Estados Unidos

El cantante británico Zayn Malik, de 33 años, tomó una decisión difícil en medio de su proceso de recuperación. Tras ser hospitalizado el mes pasado por una enfermedad no especificada, el artista anunció que canceló todas las fechas previstas en Estados Unidos de su gira de 2026 para promocionar su último álbum, “Konnakol”.

A pesar de esta mala noticia, los fans en otros países aún tienen motivos para la esperanza. Las entradas para los conciertos en Reino Unido, México, Brasil y otros países de América Latina continúan a la venta en su sitio web oficial.

Un mensaje para sus seguidores

Zayn Malik recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo masivo que ha recibido. En un mensaje publicado en su historia de Instagram, escribió:

“A mis fans: Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que me están demostrado por el lanzamiento del álbum y, sobre todo, por su cariño, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y significa muchísimo para mí. Estoy en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes” Zayn Malik

Además, explicó la difícil tarea de reestructurar sus planes: “He tenido que reorganizar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de conciertos de la gira “KONNAKOL”. Quiero asegurarme de poder salir y ver a la mayor cantidad de ustedes posible”.

Zayn Malik a través de sus historias de Instagram. Crédito: Cortesía.

La decisión afecta de lleno a la gira estadounidense, que, según los planos de asientos de Ticketmaster, había logrado colgar el cartel de “todo agotado” en varias ciudades, al igual que su reciente y exitosa residencia en Las Vegas a principios de este año.

Pero, las cancelaciones no se limitan a Estados Unidos. El cantante también se vio obligado a suspender las fechas previstas en Dublín y Birmingham, en el Reino Unido.

A raíz de la noticia y la preocupación por la salud del artista, los seguidores comenzaron a enviar masivas muestras de cariño, lo que provocó una situación insostenible para una floristería local, desbordada por los pedidos.

Ante esto, la familia de Malik, en voz de su prima Sasha, pidió públicamente que cesen los envíos de flores. En sus historias de Instagram agradeció el gesto pero explicó: “Logísticamente, simplemente no es posible”. Además, les pidió a los fans destinar esos recursos a organizaciones benéficas.

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