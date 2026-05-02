El “Cholo” Simeone festeja con una victoria sus primeros mil partidos como entrenador

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se convirtió en el segundo técnico en activo con más años dirigiendo a un mismo equipo al sumar este sábado 1000 partidos como estratega de los colchoneros, que lo coloca en el segundo sitio con 15 años con una misma camiseta.

Simeone, con el millar de partidos en el banquillo de los colchoneros, se colocó solo dos años atrás de Frank Schmidt (FC Heidenheim), que suma más de 17 años liderando el proyecto alemán y que sin duda representa todo un hito.

En estos momentos, Simeone dirige su partido número 1000 como entrenador profesional. ¡Enhorabuena, míster! 👏 pic.twitter.com/yD7dDMbGy4 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 2, 2026

Detrás de ellos se colocaron Gasperini (Atalanta) con más de 8 años en el equipo italiano, Pep Guardiola (Manchester City) con más de 8 años en el club inglés y Thomas Frank (Brentford) con más de 6 años en un mismo proyecto.

Mientras que los técnicos más longevos en la historia dirigiendo un mismo equipo incluyen a Jimmy Davies (Waterloo Dock): 50 años, Fred Everiss (West Bromwich Albion): 45 años (1902-1948), Sir Alex Ferguson (Manchester United): 27 años y Arsène Wenger (Arsenal): 21 años y después se coloca el alemán Frank Schmidt (FC Heidenheim) y luego Diego Simeone con 15 años.

El festejo del Cholo

Mientras que el “Cholo” Simeone festejó sus mil partidos en el 2-0 del Atlético de Madrid al Barcelona en el Estadio de Mestalla, en un logro que no pasó desapercibido para los colchoneros, que en sus redes sociales destacaron este logro del técnico argentino.

Simeone completó esta maravillosa cifra con los 795 con Atlético de Madrid, 61 con Estudiantes de La Plata, 47 en San Lorenzo de Almagro, 45 en River Plate, 34 en Racing de Avellaneda y 18 en Catania

En esta trayectoria sumó títulos con Estudiantes de La Plata en el Apertura 2006, River Plate en el Clausura 2008 y Atlético de Madrid (Europa League 2011/12, Supercopa de Europa 2012

Copa del Rey 2012/13, LaLiga 2013/14, Supercopa de España 2014, Europa League 2017/18, Supercopa de Europa 2018 y LaLiga 2020/21

Las palabras del Cholo Simeone

Sobre sus mil partidos como técnico, el “Cholo” dijo que: “¡¡1.000 partidos como entrenador!! Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra (jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados…) desde que empecé a dirigir en 2006″.

😎 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼… ¡𝘆 𝘆𝗮 𝘃𝗮𝗻 𝟭𝟬𝟬𝟬!



Y encima, lo celebra con victoria.



Simeone cumple 1000 partido como entrenador profesional, ¡qué cifra!#LALIGA #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Q8fMRW3qGR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 2, 2026

“Gracias (escrito en mayúsculas) por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. ¡Sigamos así hasta donde me dé!”.

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