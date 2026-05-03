Avioneta se estrella a gran velocidad en Texas: no hay sobrevivientes

Cinco personas murieron tras el accidente de una aeronave ocurrido el fin de semana en el estado de Texas, según informaron las autoridades locales.

El siniestro tuvo lugar en la cuadra 200 de Round Rock Road, en la localidad de Wimberley, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir el reporte del impacto, según FOX 7 Austin.

Aeronave identificada y primeras hipótesis

De acuerdo con reportes, el avión involucrado fue identificado como un Cessna 421C que transportaba a cinco ocupantes. Todos fueron declarados fallecidos en el lugar.

Las investigaciones preliminares indican que la aeronave se desplazaba a gran velocidad antes de estrellarse. Hasta el momento, no se han encontrado evidencias que sugieran una colisión en el aire.

Las autoridades informaron que una segunda aeronave que sobrevolaba la zona logró aterrizar sin inconvenientes en el aeropuerto de New Braunfels, lo que descarta, por ahora, un evento aéreo múltiple.

La National Transportation Safety Board (NTSB) lidera la investigación del accidente, en coordinación con la Federal Aviation Administration (FAA).

Ambas agencias trabajan para determinar las causas del siniestro y evaluar posibles factores técnicos o humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de las víctimas, ya que continúan los procesos de notificación a sus familiares.

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