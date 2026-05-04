Billie Lourd celebra el Día de Star Wars recordando a su madre Carrie Fisher

Cada 4 de mayo, los fans de la galaxia muy, muy lejana celebran el Día de Star Wars, un juego de palabras con la icónica frase “Que la Fuerza te acompañe”. Y este año, Billie Lourd encontró la manera más emotiva de conmemorarlo: compartiendo el momento en que sus pequeños hijos conocen el legado de su abuela, la inolvidable Carrie Fisher.

La actriz, conocida por su papel en “American Horror Story”, publicó en sus historias de Instagram una fotografía de sus hijos, Kingston y Jackson, viendo a Fisher en “Star Wars Episode IV: A New Hope”.

“Kingston y Jackson son oficialmente aún más fanáticos de Star Wars que yo, y nada me da más alegría”, escribió Lourd.

Un legado familiar en la gran pantalla

Carrie Fisher, madre de Lourd, interpretó a la princesa Leia Organa en la trilogía original y en “Star Wars: Episode VII: The Force Awakens”, ganándose el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo. Su fallecimiento en 2016, a los 60 años tras sufrir un infarto, dejó un vacío enorme en el cine y en el corazón de su hija.

Lejos de esconder su nostalgia, Billie Lourd es abierta sobre cómo vive el recuerdo de su madre. En una entrevista con E! News en diciembre del año pasado, compartió lo que significó mostrarles “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” a sus hijos por primera vez:

“Hace un año, les mostré la película y estaban un poco confundidos. Decían: ‘¿Esa es mi abuela?’. Y yo les respondía: ‘No, esa es la Princesa Leia, tu abuela es Carrie, pero esa es la Princesa Leia’. Estaban tan fascinados que me senté detrás de ellos y lloré mientras la veían”.

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