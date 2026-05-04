Clima extremo en EE.UU.: calor, nieve y tormentas azotan distintas regiones

Millones de personas en Estados Unidos experimentarán cambios abruptos de temperatura durante la semana, con diferencias de hasta 30 grados entre un día y otro.

El lunes, ciudades como Chicago y Kansas City registrarán temperaturas cercanas a los 80 grados Fahrenheit, entre 10 y 15 grados por encima del promedio estacional.

En contraste, zonas como Los Angeles y el área de la Bahía de California se mantendrán por debajo de lo habitual, con máximas en los 60 grados.

Descenso brusco y tormentas severas

Para el martes, se prevé una caída significativa de temperaturas en el Medio Oeste. En Denver, el descenso podría alcanzar los 30 grados, mientras que en Chicago se estima una baja de al menos 20 grados.

Ese mismo día, tormentas severas podrían afectar regiones desde Dallas hasta Arkansas, con riesgos de granizo, vientos dañinos y tornados aislados. El miércoles, el sistema avanzará hacia el este, impactando áreas como Alabama con posibles inundaciones repentinas.

Colorado Rocky Mountains podrían recibir entre uno y dos pies de nieve debido a una tormenta invernal tardía que se extenderá hasta el miércoles.

El área metropolitana de Denver podría acumular entre 3 y 9 pulgadas de nieve, en medio de alertas meteorológicas activas también en Wyoming.

Calor en el sur y enfriamiento en el este

A medida que avance la semana, el aire frío se expandirá hacia el este y el sur, mientras el oeste registrará temperaturas superiores a lo normal. Ciudades como Phoenix y Las Vegas podrían alcanzar cerca de 100 grados, mientras que en New York City y Washington D.C. se esperan máximas mucho más bajas hacia el final de la semana.

En paralelo, una rara advertencia por polvo ha sido emitida en Illinois, incluyendo el área de Chicago. La visibilidad podría reducirse a menos de un cuarto de milla en zonas agrícolas.

Se trata apenas de la segunda ocasión en que el Servicio Meteorológico Nacional emite este tipo de alerta en la región, tras un evento similar registrado en 2025.

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