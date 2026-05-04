Ferland Mendy se despide de la temporada

La planificación del Real Madrid sufre un nuevo contratiempo en la recta final del calendario. Ferland Mendy no volverá a jugar en lo que resta de la temporada tras confirmarse una lesión muscular que lo mantendrá fuera de actividad por un periodo prolongado.

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El club informó este lunes el diagnóstico del lateral izquierdo francés luego de las pruebas médicas realizadas en Valdebebas. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

La molestia se originó durante el encuentro ante Espanyol, cuando el defensor solicitó el cambio en el minuto 14 después de sentir una incomodidad al realizar un sprint. La rápida salida del campo encendió las alertas, que se confirmaron horas más tarde con el parte médico.

De acuerdo con información cercana al caso, existe la posibilidad de que Mendy sea sometido a una intervención quirúrgica. En ese escenario, el tiempo estimado de recuperación se acercaría a los cinco meses, lo que lo dejaría fuera no solo del cierre de la presente campaña, sino también de los primeros compromisos de la siguiente.

🚨 BREAKING: Ferland Mendy will be out until the end of the season with an injury.



He’s expected to be out for five months with surgery to follow, reports Cope. pic.twitter.com/njFKUDQ1hk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Un historial reciente marcado por lesiones

No es la primera vez que el futbolista enfrenta un problema de este tipo. Hace un año, sufrió una lesión en la misma zona que requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante casi seis meses. Este nuevo episodio refuerza una temporada marcada por la irregularidad física.

En el curso actual, Mendy apenas ha podido disputar nueve partidos, limitado por distintas molestias que condicionaron su continuidad. Con este nuevo diagnóstico, su participación queda descartada por completo en lo que resta del calendario.

La situación se suma a otras bajas dentro del plantel. Éder Militao, Arda Güler y Rodrygo Goes también están fuera de competencia por lesión, aunque en el caso del mediocampista turco su ausencia no será tan prolongada como la de sus compañeros.

En paralelo, el defensor francés mantiene vínculo contractual con el club tras una renovación acordada en el verano de 2024, aunque no fue anunciada oficialmente. Según fuentes, ese acuerdo se extiende hasta 2027, lo que dejaría la próxima temporada como la última bajo ese contrato.

El cuerpo técnico deberá reorganizar su estructura defensiva ante un escenario que acumula ausencias en diferentes posiciones.

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