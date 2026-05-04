Inter de Milán conquista la Serie A con triunfo en casa y levanta su ‘Scudetto’ 21

El Inter de Milán confirmó su dominio en la Serie A al proclamarse campeón tras vencer 2-0 al Parma en San Siro, resultado con el que aseguró su título número 21 en el futbol italiano a falta de tres jornadas.

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El conjunto ‘nerazzurro’ llegó a este duelo con la oportunidad de sellar el campeonato y no dejó escapar la ocasión, respaldado por su afición en un estadio que volvió a vivir una celebración de liga como local tras muchos años.

Inter de Milán asegura el título con autoridad

El Inter de Milán tenía todo a favor: necesitaba apenas un punto para coronarse en la Serie A, pero terminó imponiéndose con solvencia ante un Parma que apostó por el orden defensivo.

Durante la primera mitad, el partido se mantuvo cerrado, con pocas oportunidades claras. Sin embargo, justo antes del descanso apareció Marcus Thuram, quien rompió el cero al minuto 45 tras una jugada bien construida.

El gol desató la euforia en San Siro y encaminó el título para el equipo local.

Marcus Thuram puts Inter ahead on the stroke of HT ⚫️🔵



Reminder, Inter just need to avoid defeat to win the Scudetto today 🏆 pic.twitter.com/Ewl65KV8ng — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2026

Lautaro y Mkhitaryan sentencian el campeonato

En la segunda parte, el guion no cambió: el Inter de Milán dominó la posesión y buscó ampliar la ventaja ante un rival replegado.

Al minuto 77, Lautaro Martínez estuvo cerca de marcar, pero el portero evitó el gol. Minutos después, el argentino se reivindicó con una asistencia precisa para Henrikh Mkhitaryan, quien definió para el 2-0 definitivo.

Henrikh Mkhitaryan puts Inter on the BRINK of their 21st Scudetto 🔥🏆 pic.twitter.com/30W29dI8Fa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 3, 2026

Ese tanto selló el campeonato y desató la celebración del Inter de Milán.

Un título basado en la regularidad

El Scudetto 2026 representa el número 21 para el Inter de Milán, que volvió a lo más alto de la Serie A gracias a una temporada marcada por la constancia.

El equipo dirigido por Cristian Chivu logró mantenerse en la cima durante gran parte del campeonato, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Inter vuelve a celebrar en casa

La coronación tuvo un significado especial para el Inter de Milán, ya que pudo celebrar el título en San Siro frente a su afición, algo que no ocurría desde hace varias décadas.

Con este logro, el conjunto italiano reafirma su protagonismo en el futbol europeo y cierra una temporada en la que supo imponer condiciones de principio a fin en la Serie A 2026.

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