Google soluciona de una vez los problemas de carga que tenían locos a los usuarios de Pixel

Si tienes un teléfono Pixel y llevas semanas o meses desesperado porque tu dispositivo no carga como debería, esto te va a alegrar el día. Google acaba de comenzar el despliegue de la actualización de software de mayo de 2026, y entre sus cambios más importantes viene una solución directa a los problemas de velocidad de carga que tantos usuarios han reportado hasta ahora.

La buena noticia no es solo que la actualización existe, sino que llega para todos los Pixel compatibles con Android 16, lo que significa que un buen número de dispositivos se van a beneficiar de este arreglo de manera simultánea. Google se pone las pilas, literalmente.

La actualización que todos estaban esperando

Hay que reconocer que los problemas de carga en los Pixel han sido una espina clavada para la comunidad de usuarios durante bastante tiempo. Foros, hilos de Reddit, grupos de WhatsApp llenos de capturas pantalla con la batería a medio cargar después de horas enchufado. No era algo menor ni anecdótico. Era un problema real que afectaba la experiencia diaria con el teléfono.

Pues bien, Google confirma que esta actualización de mayo aborda directamente las velocidades de carga lentas que se venían registrando en los dispositivos de la familia Pixel. El parche llega integrado dentro del paquete de software mensual y se está distribuyendo de forma gradual a todos los modelos compatibles que corren Android 16. Entre los afortunados están el Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 10 series, Pixel Tablet y Pixel Fold.

La actualización no pide que hagas nada complicado. Llega de manera automática, aunque también puedes ir a buscarla manualmente si no quieres esperar el turno que te asigne el despliegue gradual. Solo tienes que entrar en Ajustes, buscar la sección de Sistema y desde ahí verificar si ya está disponible para tu modelo.

No solo la carga, hay más correcciones importantes

Aunque el tema de la carga es el protagonista de este ciclo de actualización, Google también aprovechó para meter mano a otros bugs que llevaban molestando a los usuarios. Uno de los más reportados últimamente era el congelamiento de la aplicación de cámara, ese momento frustrante en el que quieres capturar algo y la app simplemente se congela sin previo aviso. Con este parche, ese comportamiento errático también debería quedar en el pasado.

Esto es exactamente lo que muchos esperaban de Google. Un fabricante que toma en serio los reportes de su comunidad y responde con actualizaciones concretas, no con promesas vagas. La combinación de corrección de carga más estabilidad en la cámara hace de este parche uno de los más relevantes en meses para los usuarios de Pixel.

Y no hay que olvidar que las actualizaciones mensuales también traen consigo parches de seguridad, que aunque no suenan tan emocionantes como una mejora visible, son igualmente fundamentales para mantener el dispositivo protegido frente a vulnerabilidades.

Cómo saber si ya tienes la actualización disponible

El despliegue de estas actualizaciones siempre se hace de forma escalonada, lo que significa que no todos reciben el parche el mismo día. Algunos usuarios lo verán disponible desde el primer momento, mientras que a otros les puede tardar unos días más en aparecer la notificación. Eso es completamente normal y no indica que tu dispositivo tenga ningún problema adicional.

Para verificarlo manualmente, el proceso es sencillo. Abre los Ajustes de tu Pixel, dirígete a la opción de Sistema y luego toca Actualización del sistema. Si la actualización de mayo de 2026 ya está disponible para tu modelo, te aparecerá la opción de descargarla e instalarla. Se recomienda hacerlo conectado al WiFi y con la batería por encima del 50% para evitar cualquier interrupción durante el proceso.

La paciencia aquí vale la pena. Después de meses aguantando una carga lenta o una cámara que se congela en el peor momento, unos días de espera para tener el parche son completamente manejables. Y si ya tienes la notificación, no lo pienses dos veces. Instala la actualización cuanto antes y empieza a notar la diferencia en la experiencia de carga de tu Pixel.

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