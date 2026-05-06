Así será el Golf R más salvaje que prepara Volkswagen

Las primeras imágenes ya están dando de qué hablar entre fanáticos y curiosos. Volkswagen decidió levantar el telón antes de tiempo y mostrar un adelanto de lo que será su Golf R más radical, un modelo que no está pensado para el tráfico cotidiano, sino para enfrentarse a uno de los circuitos más exigentes del planeta.

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Este nuevo capítulo del compacto deportivo tiene un objetivo claro. Volver a Nürburgring con una propuesta completamente enfocada en el rendimiento, dejando de lado cualquier concesión al uso diario.

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Un proyecto con ADN de carreras

La marca alemana trabaja en conjunto con el equipo Max Kruse Racing, una asociación que deja en claro el nivel de ambición detrás del proyecto. La meta es competir en las 24 Horas de Nürburgring de 2027 con un vehículo que lleve al límite todo lo que representa la división R.

No es un momento cualquiera para hacerlo. La familia R cumple 25 años desde aquel recordado Golf R32, y esta nueva máquina busca rendir homenaje a esa historia con una propuesta que mira directamente al automovilismo.

El prototipo, conocido como Golf R 24H, mantiene apenas la silueta del modelo original. Todo lo demás cambia de manera contundente. El enfoque aerodinámico domina cada rincón del auto.

El frontal presenta un splitter de gran tamaño, pensado para generar carga a altas velocidades. Los pasos de rueda ensanchados y de líneas más cuadradas refuerzan su imagen agresiva, mientras que en la parte trasera aparece un difusor de gran tamaño acompañado por un alerón imponente.

Volkswagen Golf R 24H. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Otro detalle llamativo es la eliminación del vidrio trasero tradicional, reemplazado por un panel opaco que sirve de soporte para el alerón. A esto se suman guardabarros ventilados que ayudan tanto en la refrigeración como en el flujo de aire.

El misterio bajo el capó

Volkswagen mantiene el silencio sobre la mecánica. No hay confirmación oficial sobre qué tipo de motorización utilizará este Golf R 24H, lo que abre la puerta a múltiples especulaciones.

Más del Volkswagen Golf R 24H. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Algunos indicios apuntan a una posible configuración eléctrica, en parte porque en las imágenes no se aprecian salidas de escape convencionales. Sin embargo, también se han visto entradas de aire de gran tamaño y elementos que podrían indicar otra solución técnica. Por ahora, todo queda en el terreno de las hipótesis.

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