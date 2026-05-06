Bayern vs. PSG en vivo, hoy: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo que definirá la final de la Champions

En el Allianz Arena se definirá al segundo finalista de la UEFA Champions League en la edición de 2026. El Arsenal espera tranquilo a su rival con el que se debatirá la copa en el Puskás Aréna el próximo 30 de mayo. El Bayern Munich parte con desventaja en esta serie (5-4), pero buscará una remontada en su estadio ante el PSG, el actual campeón.

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El duelo de ida fue bastante atractivo para los amantes de los goles. En el Parque de los Príncipes, el PSG se impuso 5-4 con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y otro tanto de Joao Neves. Los alemanes se mantienen con vida en la serie gracias a los goles de Michael Olise, Dayot Upamecano, Luis Díaz y Harry Kane de penal.

No era de extrañarse que el duelo de ida haya sido un partido con muchos goles. La vuelta puede tener los mismos tonos. El PSG ha marcado 43 goles en esta edición de la Champions; el Bayern Munich ha convertido 42 anotaciones.

A pesar de tener la ventaja en la serie, el PSG enfrentará a un rival de cuidado en un estadio complejo. El talón de Aquiles del conjunto francés es el Bayern. Los dirigidos por Luis Enrique han caído más número de veces en el Allianz Arena que con cualquier otro club en condición de visitante (5 derrotas).

Además, el PSG tendrá las bajas de Achraf Hakimi y Lucas Chevalier. El guardameta nuevamente será Matvey Safonov. El Bayern solo cuenta con la ausencia de Serge Gnabry (lesión en el aductor).

El PSG buscará su pase a la final para defender su título y conseguir la segunda Champions en su historia; el Bayern Munich buscará una dulce venganza en la final, pues fueron superados por el Arsenal en la primera fase del torneo (victoria Gunner 3-1 en Londres).

Horario y dónde ver en Estados Unidos el duelo entre el Bayern y el PSG

Hora de inicio en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: CBSParamount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, Sirius XM FC.

Alineación probable del Bayern Munich

Neuer, Stanisic, Upamecano. Tah. Laimer, Kimmich, Pavlovic, Luis Díaz, Musiala, Olise y Harry Kane.

Alienación probable del PSG

Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Vitinha, Marquinhos, Zaire-Emery, Fabián, Joao Neves, Kvaratshkelia, Doué y Dembelé.

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