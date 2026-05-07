Clasificación del PSG a la final de la Champions causa disturbios y deja 127 detenidos y 11 heridos

La celebración por la clasificación del PSG a la final de la UEFA Champions League terminó marcada por la violencia en París. Las autoridades francesas confirmaron este jueves un saldo de 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos de gravedad, tras los disturbios registrados durante la noche posterior al pase del club parisino a la pelea por el título europeo.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que 107 arrestos ocurrieron en la capital y el resto en municipios cercanos. Además, detalló que 23 policías resultaron lesionados, aunque todos con heridas leves.

🚨🇫🇷 Des policiers ont été pris pour cible par plusieurs individus en marge des célébrations de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Des violences ont éclaté en pleine intervention des forces de l’ordre dans une ambiance particulièrement tendue. pic.twitter.com/NIMkdunkxH — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) May 7, 2026

Autoridades francesas condenan la violencia tras triunfo del PSG

En declaraciones a la radio Europe 1, Nuñez lamentó la repetición de estos hechos en celebraciones deportivas relacionadas con el Paris Saint-Germain.

“No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual”, declaró el funcionario, quien además destacó la actuación de las fuerzas de seguridad frente a “los cientos individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía”.

Disturbios por todo París tras el pase a la final de la Champions del PSG. Podemos ver que quienes destrozan las calles son los "nuevos franceses". pic.twitter.com/N9QFgZmJrh — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) May 7, 2026

De acuerdo con el ministro, la rápida intervención policial evitó saqueos a comercios y también impidió intentos de bloquear la autopista de circunvalación de París.

Francia prepara fuerte operativo para la final de Champions

El gobierno francés confirmó que ya trabaja en un dispositivo especial de seguridad para el próximo 30 de mayo, fecha en la que el PSG enfrentará al Arsenal en la final de la Champions League, programada en Budapest.

“Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática”, advirtió Nuñez.

Tensión en el Parc des Princes.

Supporters y policía enfrentados otra vez.

Celebrar un partido y acabar quemando todo… siempre los mismos. Francia ya no da más. #PSG #ParcDesPrinces #France pic.twitter.com/UTgEMJtOI0 — News Day Mundo (@NewsDayMundo) May 6, 2026

Las autoridades buscan evitar escenarios similares a los registrados el año pasado, cuando las celebraciones por el título europeo del club parisino derivaron en disturbios con saldo de 150 detenidos y dos personas fallecidas.

Polémica por la creación de una fan zone en París

Nuñez también criticó públicamente al alcalde de París, Emmanuel Grégoire, por anunciar la instalación de una ‘fan zone’ para seguir la final sin coordinación previa con el Ministerio del Interior.

“En general hay que hablarlo primero con el prefecto de policía”, señaló el ministro, quien explicó que evaluarán las condiciones de seguridad antes de autorizar el espacio para aficionados.

Gobierno francés pide celebrar sin disturbios

El ministro insistió en que los éxitos deportivos deben celebrarse sin violencia y aseguró que otras capitales europeas han demostrado que es posible organizar festejos masivos sin incidentes.

Nuñez atribuyó los disturbios a “un grupo de individuos” y reiteró que las autoridades actuarán con firmeza ante cualquier alteración del orden público.

“El Estado siempre les va a responder con firmeza”, concluyó.

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