Kelly Clarkson regresa a “The Voice” tras el final de su programa de entrevistas

La reconocida cantante y compositora Kelly Clarkson se prepara para un nuevo capítulo en su carrera televisiva. NBC anunció este jueves, a través de su cuenta de Instagram, que Clarkson regresará como entrenadora en “The Voice” para la próxima temporada que se emitirá en otoño.

“¡El equipo de Kelly vuelve a la carga! ¡Kelly Clarkson regresa como entrenadora este otoño en The Voice!”, confirmó la cadena en la publicación.

Un historial de éxitos en “The Voice”

Clarkson no es una novata en el programa de competencia de canto. Originalmente, participó como entrenadora desde la temporada 14 hasta la 21. Posteriormente, regresó para la temporada 23, aunque decidió dejar el programa nuevamente para mudarse a la ciudad de Nueva York con sus dos hijos tras su divorcio de Brandon Blackstock. La artista volvió una vez más para la temporada 29 el año pasado.

El regreso de Clarkson a “The Voice” coincide con la culminación de su programa de entrevistas diurno homónimo, después de siete temporadas.

Fuentes le describieron a Page Six su salida de la televisión diurna como “definitiva”, y una de ellas explicó que “requiere mucha producción, y viendo el panorama de la televisión diurna, ya no es sostenible”.

La propia Clarkson confirmó la noticia el 2 de febrero a través de una emotiva publicación en Instagram. “Tuve la inmensa fortuna de trabajar con un grupo de personas tan extraordinarias en “The Kelly Clarkson Show”, tanto en Los Ángeles como en Nueva York”, escribió la artista de 44 años.

“Hubo muchísimos momentos y programas increíbles a lo largo de estas siete temporadas”, añadió, agradeciendo a su equipo, a los invitados y a NBC por su apoyo. Clarkson concluyó su mensaje asegurando que, aunque se despide de su programa diurno, “esto no es un adiós”.

Una nueva etapa para estar más presente en casa

En febrero, fuentes indicaron a People que la ganadora de “American Idol” estaba lista para su “siguiente etapa”, la cual le daría “el espacio para estar más presente en casa” con sus dos hijos: River Rose, de 11 años, y Remington, de 9.

El verano pasado, Clarkson tuvo que apartarse temporalmente de su programa para cuidar de su familia tras el fallecimiento de su expareja, Brandon Blackstock, quien murió después de una larga batalla privada contra el melanoma. En septiembre de 2025, hizo un emotivo regreso a su show antes del anuncio de su final.

Seguir leyendo:

· ‘The Kelly Clarkson Show’ anuncia su final tras siete temporadas

· Brandon Blackstock, ex de Kelly Clarkson, pierde la batalla contra el cáncer a los 48 años

· Una semana después de cancelar, Kelly Clarkson arranca su residencia en Las Vegas