Raúl Jiménez incursiona en el séptimo arte como actor y productor

Raúl Jiménez, delantero del Fulham de la Premier League y de la selección de México, desarrollará una nueva faceta profesional y no lo hará propiamente en el terreno de juego, sino que explorará sus condiciones como actor y productor de cine al lado de Jorge Campos, Marco Fabián y Jimmy Lozano.

Jiménez, que todo parece indicar será el delantero titular del Tricolor en el próximo Mundial después de que en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no ha tenido las oportunidades que esperaba, será productor de la película “Un portero improbable”, en donde también explorará la faceta de productor.

Figuras del futbol impulsan la cinta 'Un portero muy improbable' que une el autismo con el balompié ⚽️🧤https://t.co/90JWg5kG57 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 6, 2026

El “Lobo mexicano” compartirá créditos con el exportero mundialista Jorge Campos, Marco Fabián de la Mora y Jimmy Lozano, en donde incursionará en una nueva faceta y donde explorarán la historia que conocen de un personaje dentro del terreno de juego.

En la faceta de productor de la película “Un portero improbable”, compartirá créditos con su esposa Daniela Basso, Marco Fabián, Héctor Moreno e Irene Martínez, en un filme que tendrá como historia la vida de un portero que padece autismo y cumple su sueño de llegar a la selección de México y en donde Raúl Jiménez aparece como capitán del equipo y motiva al portero a entrar a la cancha a mostrar sus condiciones.

En el mismo film, el exmundialista Jorge Campos tiene una participación muy limitada, al igual que el extécnico de la selección mexicana, en donde ayuda al protagonista a superar obstáculos que representa el autismo y poder mostrar su talento bajo el marco.

"El futbol es para todos": El Capi Beltrán habla sobre la importancia de la inclusión en la Liga MX durante la premier de "Un portero muy improbable", una película en la que un joven con autismo sueña con ser futbolista profesional



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Otro de los jugadores que participan en el filme es Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, y donde aparece a través de fotografías de su trayectoria y en donde Davino comentó al respecto: “Joaquín Beltrán me presentó el proyecto en la época de pandemia, apoyando al cine mexicano. Lo que realmente nos interesó a todos los que estamos en el proyecto, sale Raúl, Jimmy, Marco Fabián y Campos…

Apoyando al cine mexicano. 🤩🇲🇽



Duilio Davino presente en la premier de “Un Portero Muy Improbable”, una historia de superación dentro del futbol de nuestro país. ⚽️



Ojito: el elenco está lleno de ídolos de nuestro balompié. 👀 pic.twitter.com/6AkfSIzxvA — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 6, 2026

Rayados apoyó, la Kings League; es un proyecto 100 por ciento mexicano, una película con muchos valores, de un portero que tiene autismo y quiere ser profesional, y lo logra. De cara al Mundial, una película ayuda mucho”, dijo Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Mexicanas, después de la presentación del largometraje.

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