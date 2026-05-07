Rayados oficializa a Dennis te Kloese como presidente deportivo; ya trabaja en nuevo DT para Monterrey

Rayados de Monterrey ya tiene nuevo líder deportivo. El club regiomontano confirmó este jueves la llegada de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo de cara al Apertura 2026, movimiento que marca el inicio de una profunda reestructuración tras la salida de José Antonio Noriega.

La directiva de Monterrey apuesta por la experiencia internacional del dirigente neerlandés para devolver al equipo a los primeros planos del futbol mexicano luego del fracaso en el torneo actual.

Rayados confirma a Dennis te Kloese como presidente deportivo

A través de un comunicado oficial, el conjunto albiazul anunció el nombramiento de Te Kloese, quien asumirá el cargo vacante dejado por el ‘Tato’ Noriega.

“La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro Club y las expectativas de nuestra Afición”, se menciona.

El nuevo presidente deportivo trabajará junto a Walter Erviti, recientemente designado como director deportivo, en una nueva etapa para la institución regiomontana.

La prioridad de Te Kloese en Rayados: elegir nuevo entrenador

Uno de los primeros retos para Dennis te Kloese será definir al nuevo director técnico de Rayados, en medio de una lista de candidatos con experiencia y títulos en el futbol mexicano.

Entre las opciones que analiza la directiva aparecen dos nombres de alto perfil: Antonio Mohamed, actual entrenador de Toluca y viejo conocido de Monterrey, así como Matías Almeyda, estratega argentino que actualmente se encuentra sin equipo.

La dirigencia busca un técnico capaz de competir de inmediato tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, torneos clave para el próximo semestre.

Walter Erviti y Te Kloese lideran la reestructuración de Monterrey

De acuerdo con información del club, Te Kloese ya mantiene comunicación constante con Sebastián Luri, asesor de la presidencia del consejo administrativo, además de coordinarse directamente con Walter Erviti.

La intención de la cúpula de Rayados es acelerar los cambios internos y poner en marcha un nuevo proyecto deportivo que permita aprovechar el potencial de una de las plantillas más costosas del futbol mexicano.

Rayados apunta a recuperar protagonismo en Liga MX

La llegada de Dennis te Kloese representa una apuesta fuerte de la directiva regiomontana para recuperar estabilidad y resultados después de una campaña marcada por la presión y las críticas.

“Con esta incorporación, Rayados reafirma su compromiso de contar con una estructura directiva enfocada en pelear por los máximos objetivos deportivos y representar con orgullo a nuestra Afición”, se lee en el comunicado.

Con nuevo presidente deportivo, posibles cambios en el banquillo y una reestructura interna en marcha, Monterrey busca iniciar una nueva etapa rumbo al Apertura 2026 con la obligación de volver a competir por títulos.

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