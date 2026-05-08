Blake Lively exige compensación económica tras su acuerdo con Justin Baldoni

El acuerdo legal alcanzado por Blake Lively y Justin Baldoni parece no haber sido remedio suficiente para su disputa mediática. A solo días de la firma de dicho acuerdo, se reveló que la actriz presentó una nueva moción ante la corte en la que solicita ser declarada “demandada victoriosa” dentro del caso, así como el pago de honorarios de sus abogados y otras reparaciones económicas.

De acuerdo con el documento recuperado por Us Weekly, la famosa de 38 años espera que la resolución se reconozca como un triunfo a su favor y que se le retribuya económicamente “por el daño causado por la acción de difamación retaliativa de las Partes Wayfarer en su contra”.

“La señorita Lively solicita respetuosamente una resolución que la reconozca como ‘demandada victoriosa’ y, como tal, que tenga derecho a sus honorarios y costos legales razonables por haberse defendido exitosamente en el litigio y a daños punitivos suficientes para disuadir a las Partes Wayfarer de incurrir en tal conducta en el futuro”, se lee en el escrito.

Esta petición, según Variety, estaría amparada por la Ley de Protección de Sobrevivientes contra Demandas por Difamación Instrumentalizadas. Dicha ley tiene como objetivo proteger a las víctimas de abuso sexual que enfrentan demandas de difamación como represalia por compartir su testimonio.

En la moción se menciona que Blake Lively se apoyó en ese recurso en septiembre de 2025, luego de que Baldoni emitiera una demanda por difamación que fue desestimada por el tribunal en junio del mismo año.

En un comunicado difundido por la revista Variety, una de las abogadas de Lively, Sigrid McCawley, explicó que este movimiento también tiene como propósito sentar precedente legal para otras sobrevivientes que enfrentan demandas de difamación como instrumento de represalia.

“Este acuerdo es una victoria contundente para Blake Lively (…) Esto es realmente un espacio donde ella ha podido hacer un gran bien por los sobrevivientes, y quiere continuar ese trabajo. Esto, para ella, va mucho más allá“, detalló la jurista.

En paralelo a esta petición, la protagonista de “It Ends With Us” busca la aprobación del “Speak Your Truth Act”, un proyecto de ley pendiente en la legislatura del estado de Nueva York que pretende replicar la protección de la ley californiana, mencionada anteriormente, en ese estado.

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