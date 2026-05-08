Bruno Mars une su voz al mariachi en “Lo Arriesgo Todo”, su nuevo tema en español

El cantante estadounidense Bruno Mars explora una nueva faceta musical con el lanzamiento de su tema “Lo Arriesgo Todo”, versión en español del sencillo más popular de su álbum “The Romantic”, “Risk It All”.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista nacido en Honolulu, Hawái compartió la gran sorpresa del lanzamiento acompañada de la portada oficial del sencillo. Esta mostró al famoso portando un traje blanco y un sombrero vaquero mientras sostiene una guitarra, dando un adelanto del romanticismo que caracteriza a dicha canción.

De acuerdo con el anuncio, además de estar disponible en plataformas digitales, “Lo Arriesgo Todo” formará parte de una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas que también incluirá la versión original en inglés.

Así se vivió el estreno de “Lo Arriesgo Todo” de Bruno Mars

Fue durante las primeras horas de este 8 de mayo que el tema llegó a Spotify, Apple Music y YouTube, emocionando a miles por el homenaje a la cultura mexicana que Bruno Mars hizo a través de este nuevo sencillo.

Tras los primeros acordes de la guitarra, el público se deleita con la voz del intérprete mientras este expresa en español: “Pídeme la luna, yo aprendo a volar. Por tu amor no hay montaña que no pueda escalar”.

Esta adaptación de su famoso tema “Risk it All” no tardó en desatar una ola de reacciones que, en su mayoría, se inclinaron por un recibimiento positivo. Y es que si bien mantiene la estructura melódica del tema original, ajusta varias frases para alejarse de una traducción literal y que estas suenen más naturales dentro del idioma español.

El gesto fue bien recibido por los fanáticos latinoamericanos, quienes le dejaron muestras de cariño en forma de mensajes como: “Nunca pense escuchar a Bruno cantar en español. Gracias por todo Bruno”; “”Esto es increíble, que uno de los cantantes que he escuchado por más de 9 años haga música en español para su comunidad hispana… simplemente hermoso” y “Si la versión en inglés me derritió, la versión en español me hizo enamorarme”, por mencionar algunos.

Escucha “Lo Arriesgo Todo” aquí:

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