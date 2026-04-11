Con desfile y calle con su nombre, Bruno Mars fue proclamado el “rey de Las Vegas”

En una jornada que consolidó su estatus como leyenda viva del entretenimiento, el cantante Bruno Mars fue oficialmente proclamado este viernes como el “nuevo rey de Las Vegas”.

La ciudad del pecado rindió un homenaje sin precedentes al artista hawaiano, otorgándole su propia calle y declarando formalmente el “Día de Bruno Mars”.

La celebración comenzó con un vibrante desfile por el emblemático Strip de Las Vegas. Mars recorrió la avenida principal a bordo de un “low-rider” convertible de color rosa, acompañado por sus coristas y aclamado por cientos de fanáticos que soportaron altas temperaturas durante horas para presenciar el momento.

El clímax del evento llegó con la inauguración de la “Bruno Mars Drive”, una calle que ahora lleva el nombre del artista.

Con esta distinción, Mars se une a un selecto grupo de íconos que han moldeado la identidad de la ciudad, compartiendo honores con figuras de la talla de Elvis Presley y los integrantes del Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

“Es un privilegio enorme, y quiero darles las gracias de todo corazón por darme esto hoy”, expresó emocionado el intérprete de “Uptown Funk”.

El reconocimiento no es casualidad. Mars ha mantenido una presencia constante en los escenarios de Las Vegas durante más de 15 años, realizando más de 140 espectáculos solo en la última década.

Bill Hornbuckle, CEO de MGM Resorts International, destacó que el artista posee el legado necesario para seguir brillando en la ciudad por muchos años más.

Como muestra de gratitud, el cantante anunció una donación de $1 millón al Hospital Infantil de Las Vegas, cifra que fue igualada por su socio MGM Grand.

La jornada culminó con una actuación especial junto a su banda, “The Hooligans”, sirviendo como antesala al inicio de su nueva gira mundial, “Romantic Tour”, en el estadio Allegiant.

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