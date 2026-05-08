China ya vende su tan esperado primer auto a hidrógeno

La carrera por encontrar alternativas a los autos eléctricos tradicionales acaba de sumar un nuevo capítulo en China. Deepal, la marca premium del grupo Changan, comenzó oficialmente la comercialización de su primer vehículo impulsado por hidrógeno, una tecnología que hasta hace poco parecía reservada casi exclusivamente para buses, camiones y transporte pesado.

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La presentación se realizó en medio del Salón del Automóvil de Pekín y rápidamente llamó la atención porque la compañía decidió aplicar este sistema a un sedán familiar, alejándose del enfoque comercial que suele tener este tipo de motorización. El movimiento también deja claro que varias automotrices chinas quieren explorar caminos distintos a las baterías convencionales.

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Según la marca, este nuevo modelo promete una autonomía superior a 700 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC, además de tiempos de recarga considerablemente más rápidos frente a muchos vehículos eléctricos actuales.

Un proyecto que busca abrir camino

El sistema debutó inicialmente en el Deepal SL03, un sedán que ahora se convierte en uno de los pocos automóviles de hidrógeno desarrollados por una firma china para el mercado de pasajeros.

Durante la presentación oficial, Yu Cheng, director general de Desarrollo Global de Productos de Deepal, destacó el nivel de avance alcanzado por la compañía. “El sistema de pila de combustible de primera generación de la compañía ya está disponible para la venta. Nuestras mediciones muestran que su rendimiento supera los estándares de la industria en más de un 10%”, afirmó el ejecutivo.

La marca también confirmó que ya trabaja en una segunda generación de esta tecnología. El objetivo es mejorar la eficiencia general y, sobre todo, reducir costos de producción para hacerla más accesible en los próximos años. De acuerdo con los planes de la empresa, las nuevas pilas de combustible y sistemas de almacenamiento deberían llegar hacia 2027.

El hidrógeno empieza a ganar espacio

Aunque sigue siendo una tecnología minoritaria frente a los eléctricos de batería, el hidrógeno empieza a mostrar señales de crecimiento en China. Reportes de medios especializados aseguran que actualmente circulan más de 30,000 vehículos impulsados por hidrógeno en ese país, con un importante porcentaje de componentes desarrollados localmente.

Hasta ahora, la mayoría se concentraba en flotas comerciales, especialmente camiones y buses. Sin embargo, Deepal quiere aprovechar esa infraestructura para abrir espacio en el segmento de autos particulares.

Deepal, la marca premium del grupo Changan. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Las cifras muestran que todavía se trata de un mercado pequeño, aunque en crecimiento. Deepal comercializó 31,742 vehículos en marzo dentro del mercado chino, registrando un aumento del 69.4%. En paralelo, durante ese mismo mes se vendieron apenas 100 vehículos a hidrógeno entre todas las marcas.

Aun así, el panorama cambia cuando se mira el acumulado anual. En todo 2025 se entregaron 8,154 unidades impulsadas por hidrógeno en China, lo que representó un incremento del 41% frente al periodo anterior.

¿Cómo funciona un carro a hidrógeno?

La diferencia principal frente a un vehículo eléctrico convencional está en la manera en que obtiene la energía. Mientras un eléctrico tradicional necesita conectarse directamente a una fuente externa para recargar sus baterías, un auto a hidrógeno genera electricidad por sí mismo mientras circula.

El sistema utiliza hidrógeno almacenado en tanques presurizados y lo combina con oxígeno dentro de una pila de combustible. A partir de esa reacción química se produce la electricidad que alimenta los motores eléctricos.

Gracias a ese proceso, el vehículo puede ofrecer autonomías elevadas y repostajes mucho más rápidos que los de un eléctrico tradicional, dos puntos que hoy siguen siendo claves para muchos conductores.

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