Conor McGregor ya tiene fecha de regreso para la UFC: Peleará este verano en Las Vegas

El presidente de la organización más famosa de MMA, Dana White, confirmó de manera oficial que el regreso de Conor Mcgregor a la jaula está programado para el próximo verano.

Tras un largo periodo de inactividad, las negociaciones entre ambas partes parecen haber llegado a un punto de acuerdo definitivo. Esta noticia pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro profesional del peleador irlandés dentro de la empresa.

La confirmación se produjo durante una entrevista donde se detalló que existen avances significativos en la organización del evento.

Según la directiva, la seguridad sobre la vuelta de Conor Mcgregor se basa en las gestiones internas que se han realizado en las últimas semanas. El objetivo es que la principal estrella de las artes marciales mixtas encabece una de las carteleras más importantes del año.

🚨 BREAKING: Dana White just announced that Conor McGregor will return this summer 👀



"I'm extremely confident it'll happen this summer. There are a lot of great things going on behind-the-scenes that make me very confident that he will fight this summer."



(via @jimrome) pic.twitter.com/iyCeeI44Qn — Championship Rounds (@ChampRDS) May 7, 2026

Declaraciones oficiales sobre el retorno

Dana White fue consultado directamente sobre la situación contractual y física del peleador durante su participación en el programa de Jim Rome.

El directivo manifestó su total confianza en que el proceso llegará a buen término para los meses de calor en el hemisferio norte. Estas palabras validan los constantes anuncios que el propio Conor Mcgregor realizaba a través de sus redes sociales personales.

Ilia Topuria on a potential fight with Conor McGregor after Dana teased his return this summer:



“It’s a big name in the sport…I never close the door to those opportunities” pic.twitter.com/4PwxTw5k77 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 8, 2026

“Estoy extremadamente seguro de que ocurrirá este verano. Hay muchas cosas geniales sucediendo detrás de escena que me hacen estar muy seguro de que peleará este verano”, sostuvo White en la mencionada entrevista.

Posible rival y escenario del combate

Aunque todavía no se ha formalizado mediante una firma, todos los reportes indican que Max Holloway es el candidato principal para enfrentar a Conor Mcgregor.

El peleador hawaiano reconoció el interés en el combate, pero aclaró que el contrato aún no está cerrado legalmente. La fecha tentativa para este enfrentamiento sería el 11 de julio en la ciudad de Las Vegas, coincidiendo con la International Fight Week.

Este combate representaría la primera aparición de Conor Mcgregor desde la lesión de tobillo sufrida en julio de 2021 ante Dustin Poirier.

El regreso a la ciudad de Nevada busca capitalizar el impacto comercial que genera el deportista en la sede principal de la organización. Los aficionados esperan que en las próximas semanas se haga el anuncio oficial del pesaje y la categoría definitiva para el duelo.

El impacto de Conor Mcgregor en la industria del deporte de contacto sigue vigente a pesar de los años de ausencia en la competición oficial. La directiva de la liga confía en que este evento marcará un precedente en ventas y audiencia para la temporada estival. Con el respaldo de la presidencia de la empresa, el camino para el retorno del ex doble campeón parece estar despejado.

Sigue leyendo: