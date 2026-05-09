Guillermo Thomas Silva hace historia como primer uruguayo que gana una etapa del Giro de Italia

El ciclismo uruguayo vivió este sábado uno de los momentos más importantes de su historia. Guillermo Thomas Silva se convirtió en el primer corredor de su país en conquistar una etapa del Giro de Italia y también en el primer uruguayo en vestir la maglia rosa como líder de la clasificación general de la competencia.

El pedalista de 24 años, integrante del equipo XDS Astana, se impuso en la segunda etapa de la edición 109 de la carrera, disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria. Silva cruzó la meta tras 221 kilómetros con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 25 segundos, por delante del alemán Florian Stork y del italiano Giulio Ciccone.

La victoria llegó en un final de sprint después de una jornada marcada por caídas, lluvia y múltiples cambios de ritmo. El uruguayo celebró incrédulo apenas cruzó la línea de meta, llevándose las manos a la cabeza antes de festejar el triunfo más importante de su carrera profesional.

“Estoy en las nubes. Es apenas mi segunda etapa en el Giro de Italia y ya logré ganar e incluso quedarme con la maglia rosa”, declaró Silva. “Me sentía bien, pero nunca imaginé que podía conseguir algo así”.

Una etapa accidentada y un cierre frenético

La carrera tuvo varios momentos de tensión en las carreteras búlgaras. Bajo condiciones de lluvia, el italiano Mirco Maestri y el español Diego Pablo Sevilla protagonizaron una fuga temprana que terminó a 27 kilómetros de la llegada, cuando fueron alcanzados por el pelotón.

Poco después se produjo una fuerte caída colectiva en una curva mojada, a falta de poco más de 20 kilómetros para el final. Cerca de 15 corredores terminaron en el suelo. El británico Adam Yates continuó la etapa con sangre y barro en el rostro, aunque perdió casi 14 minutos y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título.

"La escalofriante caída en la segunda etapa del Giro" La segunda etapa volvió a sacudir al pelotón con otra montonera tremenda con 30 corredores implicados. Yates terminó sangrando, y Vine y Soler abandonaron. La carrera tuvo que neutralizarse por falta de ambulancias.😲😥🫣 pic.twitter.com/VUvCauOgEf — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 9, 2026

Los ciclistas Jay Vine y Marc Soler abandonaron la competencia luego de ser trasladados en ambulancia tras el accidente.

Mientras tanto, Jonas Vingegaard, uno de los favoritos previos al inicio del Giro, evitó la caída y trató de aprovechar el tramo montañoso rumbo a la meta para lanzar un ataque. El danés integró el grupo de punta en los kilómetros finales, aunque finalmente fue alcanzado por el pelotón a 300 metros de la llegada.

Silva encontró allí el escenario ideal. Su compañero Christian Scaroni lo acomodó para el sprint definitivo y el uruguayo logró sostener la ventaja hasta la línea de meta.

“Tengo que agradecerle a Christian Scaroni, que me ayudó tanto en la persecución a los líderes como en preparar el sprint”, expresó Silva. “No creo que olvide este día jamás”.

Con el resultado, el corredor nacido en Maldonado quedó al frente de la clasificación general con tiempo acumulado de 9h00’23”, cuatro segundos por delante de Florian Stork y del colombiano Egan Bernal. Vingegaard aparece en la posición 15 a diez segundos del líder.

La tercera etapa se disputará este domingo sobre un recorrido mayormente plano de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, capital de Bulgaria. El Giro de Italia concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.

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