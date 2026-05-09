Irán estableció “garantías” para jugar el Mundial 2026

La participación de Irán en el Mundial de 2026 quedó condicionada a una serie de exigencias planteadas por la federación de fútbol de ese país a los organizadores del torneo. Aunque las autoridades deportivas iraníes confirmaron que la selección asistirá a la Copa del Mundo, también dejaron claro que esperan garantías relacionadas con seguridad, visados y respeto institucional en medio del complejo escenario político internacional.

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El certamen se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la tensión geopolítica entre Irán y algunos de los países anfitriones ha generado preocupación dentro de la delegación asiática, especialmente después de las restricciones migratorias adoptadas por Canadá contra dirigentes iraníes vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán informó que uno de sus principales pedidos está relacionado con el ingreso sin obstáculos de todos los integrantes de la selección nacional, incluidos jugadores y miembros del cuerpo técnico que realizaron servicio militar en el CGRI.

“Todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o CGRI, como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema”, declaró Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, en declaraciones recogidas por AFP.

La selección iraní planea establecer su base de concentración en Tucson, Arizona. Su debut está previsto para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio en Seattle.

Tensión política alrededor del torneo

El caso iraní aparece rodeado de un contexto diplomático delicado. Canadá declaró al CGRI como organización terrorista en 2024 y recientemente negó el ingreso de directivos iraníes al país. Estados Unidos mantiene una postura similar respecto a ese organismo militar, aunque el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los futbolistas sí podrán ingresar al territorio estadounidense.

Pese a ello, Rubio dejó abierta la posibilidad de restringir visas a integrantes de la delegación con vínculos directos con el CGRI.

Desde Teherán, la federación insistió en que la clasificación deportiva de Irán no puede verse afectada por factores externos. “Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito”, señaló el organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también respaldó la participación iraní y sostuvo que los partidos programados en Estados Unidos se desarrollarán según lo previsto.

El debate deportivo coincide con un momento de alta tensión en Oriente Medio. Mientras continúan las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, diversos medios informaron sobre enfrentamientos recientes en el Golfo de Omán y nuevas acusaciones cruzadas relacionadas con el cese al fuego promovido por Estados Unidos.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, el gobierno analiza actualmente una propuesta estadounidense para avanzar hacia un acuerdo que incluya el fin de la guerra y futuras negociaciones nucleares.

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