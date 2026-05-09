Javier Bardem detalla la experiencia de actuar junto a Penélope Cruz en “Bunker”

Javier Bardem, actor conocido por su participación en historias como “Dune” y “Goya’s Ghosts”, se prepara para añadir un proyecto más a su filmografía. Se trata de la cinta “Bunker”, dirigida por Florian Zeller y en donde comparte créditos con su esposa, Penélope Cruz.

En entrevista con la revista Variety, el español se sinceró sobre la experiencia de compartir escena con la madre de sus hijos, calificándola como un ejercicio de balance con su vida personal.

De acuerdo con el testimonio de Bardem, el rodaje de “Bunker” trajo consigo diversos momentos de coincidencia con su matrimonio en la vida real, pues los personajes a los que interpretan se encuentran en una relación de pareja dentro de la historia.

“Nos ayuda a volver a vernos porque a veces estás tan inmerso en la rutina diaria, en los niños y en la casa, que te preguntas: ‘¿Cuándo te sientas a mirar a los ojos de nuevo? ¿Cuándo empiezas a respirar de nuevo y a conectar con la otra persona?'”, expresó el famoso de 57 años.

Asimismo, dentro de la charla recordó que esta no es la primera vez que comparte créditos en una producción junto a su esposa Penélope Cruz. Su química en la pantalla se remonta al año 1992, cuando trabajaron en la cinta “Jamón, Jamón” y años más tarde, en 2008, volvieron a lucirse en “Vicky Cristina Barcelona”.

Con este amplio abanico de experiencias juntos, ambos famosos han podido evolucionar de forma positiva tanto a nivel profesional como personal. “Hemos trabajado juntos en distintos momentos, en diferentes películas, en distintas etapas. Ahora estamos obligados a sentarnos, mirarnos, escucharnos y estar en contacto emocional durante muchas horas”, recalcó.

En este sentido, confesó que pese a los retos que conlleva cualquier matrimonio, su relación se mantiene sólida gracias a una importante regla: “En casa no hablamos mucho de trabajo. No tenemos pósters ni fotos ni nada que nos recuerde a lo que hacemos para vivir. Intentamos compartimentar la vida y la ficción. No perdemos mucho tiempo hablando de trabajo, aunque nos encanta lo que hacemos”, explicó.

Aunada a esta receta para un matrimonio armonioso, Javier Bardem tiene claro que la admiración hacia su pareja es indispensable para mantenerse enamorados: “Penélope es una persona increíble, hermosa y buena; la forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma. Han pasado muchos años y no he visto ni rastro de malicia en ella”, contó a la publicación.

Para concluir, señaló: “Es una mujer con la que me siento muy afortunado de haber coincidido en la vida (…) Además, ¡es increíblemente hermosa!. Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso:‘¿Es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!'”.

Seguir leyendo:

• Javier Bardem habla sobre la batalla de Penélope Cruz contra la depresión posparto

• Video: El enojo de Javier Bardem frente a una pregunta machista en Cannes

• “El Buen Patrón” con Javier Bardem triunfa en los Premios Platino al Cine Iberoamericano