La mala jugada de Marcel Ruiz que lo aleja de la Premier League

En el fútbol mexicano tomaron una mala decisión con relación al futuro de Marcel Ruiz. El mediocampista tuvo una oferta de la Championship de Inglaterra, pero no le pareció una buena idea. Ruiz prefirió quedarse con el Toluca en la Liga MX y desaprovechó una buena oportunidad para estar en la Premier League.

El equipo que se acercó fue el Ipswich Town, exequipo de Marcelo Flores. Sin embargo, este proyecto no convenció en el entorno del futbolista. El conjunto inglés habría ofrecido $10 millones de dólares por la ficha del mexicano. Pero jugar la Championship no era atractivo para Ruiz.

“Nosotros hemos platicado con él, y con su agente, que me parece uno de los agentes más correctos con los que hemos tenido que hablar. Al final, lo de las segundas divisiones, porque fueron dos (ofertas): el Ipswich Town y algún otro, lo del Ipswich fue formal, pero platicando con Marcel creíamos que no era el momento ni el lugar ideal”, explicó Santiago San Román, exdirector de fútbol del Toluca.

Con el diario del lunes la decisión fue mala para el futuro de Marcel Ruiz. Pero el argumento de los manejadores de la carrera del mexicano no eran tan cuestionables. La segunda división de Inglaterra no es un torneo sencillo. Armarse con un buen plantel no te garantiza subir a la Premier League.

Sin embargo, habían más factores positivos en este hipotético cambio. En caso de que el Ipswich Town no hubiese logrado el ascenso, un buen torneo de Marcel Ruiz lo hubiese colocado como un posible refuerzo de los clubes ascendidos a la Premier League. Pero la realidad es otra y el mexicano se encuentra disputando la Liguilla del Clausura 2026 con el Toluca.

La temporada del Ipswich Town

Después de 46 largas jornadas en la Championship, el Ipswich Town logró quedarse con el segundo puesto en el torneo. El Ipswich Town quedó a 11 unidades del primer lugar, pero hicieron lo necesario para posicionarse con un punto por arriba del Millwall (tercero en la tabla).

El Ipswich Town dejó un balance de 23 victorias, 15 empates y solo 8 derrotas. El equipo dirigido por Kieran McKenna puso fin a su mala racha y vuelve a la Premier League tras su fugaz descenso en la temporada 2024-2025.

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