“Mortal Kombat II” arrasa en taquilla en su primer día en cines
La película cuenta con 64 % de aceptación en Rotten Tomatoes y superó este fin de semana a “The Devil Wears Prada 2”
“Mortal Kombat II” se abrió camino hasta la cima de la taquilla en su día de estreno. La película de fantasía, secuela de la original de 2021, recaudó $17 millones el viernes, según Box Office Mojo.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para la cuarta entrega de la franquicia basada en el popular videojuego. El Post calificó la película como “una migraña de peleas incesantes y personajes idiotas”. Mientras que en Rotten Tomatoes tiene 64 % de aceptación.
En la cinta, Adeline Rudolph interpreta a la princesa Kitana, apareciendo con armadura y sosteniendo dos abanicos con cuchillas.
A pesar de las críticas, el filme logró superar a “The Devil Wears Prada 2”, que bajó un puesto hasta el segundo lugar, con $9,8 millones en ventas durante su segundo viernes en los cines. La secuela de la comedia de 2006, en la que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt —quienes, según se informa, ganaron $12,5 millones de cada una por retomar sus papeles—, disfrutó del tercer mejor estreno nacional del año.
En tercer lugar se situó la película biográfica de Michael Jackson, “Michael”, que recaudó $8,8 millones en su tercer viernes en los cines. La película hizo historia al convertirse en la segunda película biográfica musical en superar la marca de los $500 millones a nivel mundial, después de “Bohemian Rhapsody”, según Screen Rant.
El cuarto puesto fue para “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D”, una película de concierto que incluye actuaciones de la gira de la cantante en 2025, con una recaudación de $4,5 millones.
Eilish reveló que la idea surgió de su codirector, James Cameron, quien “le escribió un correo electrónico a mi madre porque su esposa es amiga de mi madre”, según contó a la revista People. “Ya tenía la idea completa. Decía: ‘¿Por qué nadie ha filmado el concierto de Billie en 3D? ¿Podemos? ¿Puedo?’”
En quinto lugar quedó “The Sheep Detectives”, que recaudó algo más de 4 millones de dólares. El Post elogió la película, protagonizada por Hugh Jackman, calificándola de “una simpática película de misterio con animales”.
