Derribó la puerta de la vecina, la violó y la golpeó: hombre arrestado en Nueva York

La policía de la ciudad de Nueva York arrestó a Jakhongir Sattorov, de 38 años, acusado de atacar sexualmente a una mujer de 59 años dentro de su apartamento en el sector de Bensonhurst, en Brooklyn.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el hombre fue imputado el sábado por tres cargos de violación, dos cargos de agresión, obstrucción criminal de la respiración y daños criminales.

La víctima aseguró que el atacante era su vecino

Según las autoridades, el ataque ocurrió el viernes alrededor de las 8:30 pm en una vivienda ubicada cerca de la intersección de la avenida 15 y la calle 71.

La investigación preliminar sostiene que Jakhongir Sattorov habría derribado la puerta del apartamento de la víctima y exigido mantener relaciones sexuales con ella.

Cuando la mujer se negó, el sospechoso presuntamente la golpeó, la estranguló y perpetró la agresión sexual dentro del inmueble.

Fuentes policiales indicaron al New York Post que la víctima declaró conocer al atacante y aseguró que era su vecino.

La mujer fue trasladada al hospital

La mujer denunció el hecho ante la policía aproximadamente a las 11:15 pm y posteriormente fue trasladada al NYU Langone Hospital—Brooklyn, anteriormente conocido como Lutheran Hospital.

Las autoridades informaron que la víctima se encontraba en condición estable tras recibir atención médica.

Durante el sábado, detectives, agentes de la Unidad de Víctimas Especiales y especialistas forenses del NYPD permanecieron en la escena recolectando evidencias.

La policía confirmó inicialmente que había una “persona de interés” bajo custodia antes de anunciar formalmente el arresto de Jakhongir Sattorov.

El caso continúa en investigación.



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