Mexicana Gabriela Jáquez debuta en la WNBA con un triunfo sobre Portland Fire

La mexicana Gabriela Jáquez tuvo un estreno prometedor en la WNBA luego de participar de forma decisiva en la victoria de Chicago Sky por 98-83 sobre Portland Fire, franquicia debutante en la temporada 2026.

La jugadora de 22 años, seleccionada con el número cinco global del más reciente Draft de la WNBA, aportó 10 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en su primer partido oficial con la organización de Chicago.

Además de sus números ofensivos, la egresada de UCLA destacó por su madurez en la cancha y por disputar 32 minutos, la mayor cantidad entre todas las novatas durante la jornada inaugural.

Gabriela Jáquez responde con personalidad en su debut en la WNBA

La ausencia de la veterana Natasha Cloud por enfermedad obligó al entrenador Tyler Marsh a modificar la rotación de Chicago Sky, situación que abrió la puerta para que Gabriela Jáquez asumiera un rol importante desde el arranque.

La mexicana respondió con una actuación eficiente y sin pérdidas de balón, un dato que llamó la atención considerando la intensidad de su debut profesional.

Jáquez terminó el encuentro con un 75 por ciento de efectividad desde la línea de tiros libres y encestó el único triple que intentó durante el partido.

Su impacto llegó en uno de los momentos más delicados del encuentro. Luego de que Portland Fire recortara la diferencia con una racha de 11-0 en el tercer cuarto, la mexicana respondió con cinco puntos consecutivos que devolvieron el control a Chicago.

Primero atacó el aro tras una asistencia de Kamilla Cardoso y posteriormente conectó un triple de larga distancia tras pase de Rickea Jackson.

Chicago Sky tuvo un ataque equilibrado ante Portland Fire

La victoria de Chicago Sky se construyó gracias a una ofensiva colectiva en la que seis jugadoras terminaron con doble dígito en puntos.

La brasileña Kamilla Cardoso lideró al equipo con 22 puntos y 14 rebotes, mientras que Skylar Diggins firmó un doble-doble de 21 unidades y 11 rebotes, además de repartir siete asistencias.

La presencia de Gabriela Jáquez en la alineación titular también fue importante en el aspecto defensivo y en el control de los rebotes. Chicago dominó esa categoría con un contundente margen de 46-24.

La mexicana colaboró con dos robos y formó parte del esquema defensivo que limitó a Portland a un 40.8 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Gabriela Jáquez apunta a consolidarse en Chicago Sky

El estreno de Gabriela Jáquez dejó buenas sensaciones dentro de Chicago Sky, franquicia que apuesta por el talento joven para competir en la temporada 2026 de la WNBA.

La mexicana mostró capacidad para jugar sin monopolizar el balón, abrir espacios en ataque y responder en momentos de presión, cualidades que podrían convertirla rápidamente en una pieza importante dentro del sistema de Tyler Marsh.

Tras comenzar la campaña con marca de 1-0, Chicago continuará su gira como visitante enfrentando a Golden State Valkyries y Phoenix Mercury, con la expectativa de mantener el buen arranque de temporada y seguir impulsando el crecimiento de la basquetbolista mexicana en la liga profesional más importante del mundo.

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