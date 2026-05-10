Wizards tendrán el pick 1 del Draft de la NBA 2026: Lakers elegirán en el pick 25

La lotería del Draft de la NBA 2026 dejó un resultado que puede modificar el futuro de varias franquicias. Los Washington Wizards obtuvieron la primera selección global y quedaron en posición privilegiada para escoger a una de las principales figuras de una generación que ya genera enormes expectativas dentro de la liga.

El sorteo realizado este 10 de mayo definió el orden de las primeras 14 elecciones del próximo draft y confirmó a Utah Jazz, Memphis Grizzlies y Chicago Bulls como los equipos que completarán el top cuatro.

Washington, que llegó al día empatado con Indiana Pacers y Brooklyn Nets con las mejores probabilidades de quedarse con el número uno, terminó ganando la lotería y ahora tendrá acceso prioritario a nombres como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer y Caleb Wilson.

Según el Mock Draft publicado por SB Nation, el principal candidato para ser elegido en el primer lugar es AJ Dybantsa, alero de BYU. El análisis destaca su capacidad para crear ofensiva, atacar el aro y resolver situaciones individuales gracias a su combinación de tamaño, potencia y manejo de balón. El jugador de 2,06 metros aparece como uno de los prospectos más cotizados de los últimos años.

Utah elegiría en la segunda posición a Darryn Peterson, escolta de Kansas, mientras que Memphis tendría como objetivo a Cameron Boozer, ala-pívot de Duke. Chicago, por su parte, aparece vinculado con Caleb Wilson, otro delantero con perfil atlético y proyección defensiva.

Karim López aparece entre los grandes nombres del Draft

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las proyecciones preliminares fue la presencia del mexicano Karim López entre las selecciones de lotería. El jugador, que militó esta temporada en los New Zealand Breakers de la liga australiana NBL, fue ubicado por SB Nation en el puesto 13, perteneciente al Miami Heat.

López ha seguido de cerca el radar de la NBA desde hace varios años gracias a sus condiciones físicas y su versatilidad ofensiva. El informe resalta su habilidad para manejar el balón siendo un alero de gran tamaño, además de su potencial anotador y capacidad para aportar defensivamente.

El mexicano mostró destellos importantes durante su experiencia en Oceanía, especialmente atacando hacia el aro y colaborando en el rebote. También fue reconocido por generar acciones defensivas positivas en diferentes sectores de la cancha.

No obstante, el reporte señala aspectos que todavía debe desarrollar antes de llegar a la NBA. Entre ellos aparecen el tiro exterior y la toma de decisiones. López lanzó para un 32,2 % en triples durante la campaña y registró 57 asistencias frente a 46 pérdidas de balón.

La lotería también definió posiciones importantes para otras franquicias. Los Angeles Clippers contarán con las selecciones 5 y 43, mientras que Los Angeles Lakers tendrán los picks 25 y 54.

El orden confirmado de las primeras posiciones quedó encabezado por Wizards, Jazz, Grizzlies, Bulls y Clippers. Brooklyn Nets, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Miami Heat y Charlotte Hornets completan la lista de equipos que integraron la lotería. El 23 y 24 de junio se llevará a cabo el Draft.

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