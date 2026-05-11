Andrés Cepeda pone a “Bogotá” en la mira con su íntima gira

Recientemente conversamos con Andrés Cepeda, un cantante colombiano que lleva el don de la creación musical en su pluma y en la sangre. Hablamos de “Bogotá la gira”. Producción que regresa a Estados Unidos. Cuya puesta en escena le permitirá a su público realizar junto a él y sus músicos un recorrido íntimo y emocional que celebra sus raíces, su historia y más de tres décadas de trayectoria artística.

Con 52 años, es un hombre que entiende la música y que reconoce que los géneros actuales le permiten a muchos artistas conectar con todos los gustos habidos y por haber en este arte. Reconoce el valor de cada artista, aunque sus preferencias no vayan en la misma dirección. Y es que, al final, la música no debería tener fronteras. Existe simplemente lo que te gusta y lo que no, tanto a ti como a cualquier otro.

La conexión creativa de Cepeda la ha trasladado a su música durante años, lo que nos permite escucharlo y cerrar los ojos para recrearnos en lo que nos narra, en lo que nos presenta y nos hace, a veces, plantearnos escenas de novelas o películas en la mente con algunas de sus líricas. Probablemente sea mi proceso personal, pero creo que le pasa a cualquiera que lo escucha cantar y se permite entrar en cada letra de sus canciones.

Estas son algunas de las presentaciones que estará realizando en este mes de mayo:

12 de mayo — Boston (Lynn, MA) — Lynn Auditorium

13 de mayo — New York, NY — The Beacon Theatre

15 de mayo — Elizabeth, NJ — The Ritz

16 de mayo — Washington, DC — The Lincoln Theatre

18 de mayo — Atlanta, GA — Variety Playhouse

19 de mayo — Tampa, FL — Ferguson Hall

21 de mayo — Orlando, FL — Steinmetz Hall

22 de mayo — Miami, FL — James L. Knight Center

Disfruta de nuestra conversación con el artista colombiano aquí:

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