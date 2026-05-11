EE.UU. realizó 25 vuelos militares cerca de Cuba para labores de inteligencia, revela CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron al menos 25 vuelos militares cerca de Cuba para recaudar inteligencia desde febrero pasado, en un despliegue que analistas comparan con operaciones previas a acciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, según reveló CNN.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los vuelos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, registrados desde el 4 de febrero, han ocurrido cerca de las dos ciudades más grandes de la isla, La Habana y Santiago de Cuba, con algunos que han estado en un rango de 64 kilómetros de la costa, agregó el medio.

CNN señaló que “patrones similares, en los que una elevada retórica de la Administración Trump coincidió con un aumento en la visibilidad pública de vuelos de vigilancia, ocurrieron en el periodo previo a las operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán”.

A CNN graphic showing the recent US intelligence-gathering flights around Cuba, the most to have occurred in years likely. pic.twitter.com/HUxLW8pFuc — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) May 10, 2026

De acuerdo al reporte, las misiones fueron realizadas principalmente con aeronaves P-8A Poseidón, utilizadas para patrullaje marítimo, vigilancia y reconocimiento estratégico. También participaron aviones RC-135V Rivet Joint, especializados en inteligencia de señales, así como drones MQ-4C Tritón de gran altitud.

Especialistas consultados por medios estadounidenses indicaron que este tipo de aeronaves son utilizadas para interceptar comunicaciones, monitorear instalaciones militares y recopilar información electrónica sobre infraestructura estratégica.

CNN destacó además que el incremento de estos vuelos resulta “inusual” por su frecuencia y cercanía con territorio cubano, ya que este tipo de operaciones visibles públicamente no eran comunes en la región antes de febrero de este año.

El aumento de vuelos de inteligencia revive recuerdos de episodios históricos como la Crisis de los Misiles de 1962, cuando Estados Unidos intensificó operaciones de reconocimiento aéreo sobre Cuba en medio de la confrontación con la Unión Soviética.

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