¿Qué se sabe del regreso de “La casa de papel” a Netflix?

El icónico mono rojo y la máscara de Dalí se preparan para volver a la pantalla. Netflix sacudió a la industria del entretenimiento al confirmar oficialmente que el universo de “La casa de papel” sigue expandiéndose.

Tras cinco años de haber concluido la trama principal de la serie, la plataforma reveló que la historia de los atracos más famosos de la televisión está lejos de terminar.

El anuncio se produjo durante un evento exclusivo en Sevilla, donde un barco cargado de personas vestidas con la indumentaria de la banda recorrió el río Guadalquivir al ritmo de “Bella Ciao”.

Acompañando este despliegue, Netflix lanzó un primer tráiler que repasa los hitos de la serie —desde el robo a la Fábrica de Moneda hasta el asalto al Banco de España— y concluye con una frase contundente: “El universo de La casa de papel continúa”.

¿Qué se sabe de los nuevos proyectos?

Aunque el gigante del streaming no ha confirmado explícitamente una sexta temporada con el reparto original, las pistas apuntan a nuevas historias derivadas.

Entre los rumores que cobran más fuerza destaca “Buscametales”, un posible spin-off que estaría centrado en el coronel Luis Tamayo, interpretado por Fernando Cayo. Según filtraciones, la trama seguiría la búsqueda del oro desaparecido tras el asalto final, resolviendo uno de los grandes misterios pendientes.

La especulación aumentó luego de que el propio Fernando Cayo interactuara de forma cómplice con las publicaciones de Netflix. Además, este anuncio llega en un momento clave, ya que la plataforma recordó el inminente estreno de la segunda temporada de “Berlín” el próximo 15 de mayo.

Con este movimiento, Netflix apuesta por la nostalgia y el poder de una franquicia que redefinió el éxito de las producciones de habla no inglesa a nivel global. Como bien dice el nuevo adelanto: “La revolución no ha terminado”.

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