Blake Lively enfrenta un nuevo obstáculo en el cierre de su batalla legal contra Justin Baldoni

El largo y mediático enfrentamiento judicial entre los protagonistas de “It Ends With Us”, Blake Lively y Justin Baldoni, ha encontrado un nuevo e inesperado obstáculo.

Pese a que ambos actores alcanzaron recientemente un acuerdo para evitar el juicio con jurado, un último desacuerdo sobre el pago de los honorarios legales mantiene el proceso activo, y la decisión más reciente del juez ha supuesto un revés para la estrategia de Lively.

Esta semana, el magistrado a cargo del caso denegó formalmente la solicitud del equipo legal de la actriz, que pretendía introducir documentación adicional antes de la resolución final.

El juez fue tajante al declarar que no considera necesario recibir más pruebas de ninguna de las partes, cerrando la puerta a que Lively refuerce sus argumentos para que Baldoni asuma los costos de su defensa.

Un acuerdo con sabor agridulce

El conflicto, que comenzó con acusaciones de acoso sexual y campañas de desprestigio, se ha ido desinflando en los tribunales tras el acuerdo firmado el pasado 4 de mayo.

Aunque los términos específicos se mantienen bajo estricta reserva, se sabe que el pacto no incluyó indemnizaciones económicas millonarias y que ambos actores renunciaron a su derecho de apelar.

Sin embargo, Lively insiste en recuperar los millones de dólares invertidos en abogados tras 16 meses de litigio.

Por su parte, el equipo de Baldoni, liderado por el abogado Bryan Freedman, ha calificado el desenlace como una “victoria total”, especialmente después de que el tribunal desestimara anteriormente las acusaciones más graves por falta de pruebas técnicas.

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