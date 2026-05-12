Conductores denuncian recortes tras “updates” en eléctricos

Las quejas comenzaron a multiplicarse en foros, redes sociales y servicios técnicos. Propietarios de vehículos eléctricos en China aseguran que, después de recibir actualizaciones de software a distancia, sus autos empezaron a ofrecer menos autonomía y tiempos de carga más lentos.

Lee también: Tesla revive al Roadster con una imagen totalmente renovada

El tema tomó tal dimensión que las autoridades locales ya analizan si algunas marcas cruzaron una línea delicada al modificar funciones clave de vehículos ya vendidos.

Puedes leer: Contundente: Europa, Asia o EE.UU. quién domina el lujo automotor en América

La controversia gira alrededor de las actualizaciones OTA, el sistema que permite a los fabricantes enviar mejoras o ajustes sin necesidad de pasar por un taller. Lo que nació como una herramienta para corregir errores o añadir funciones ahora está siendo señalado por miles de usuarios que afirman haber perdido hasta 200 kilómetros de autonomía de un día para otro.

Algunos de los casos expuestos por medios estatales chinos muestran situaciones especialmente llamativas. Conductores de modelos homologados con cifras cercanas a los 500 kilómetros bajo el ciclo CLTC aseguran que, tras las actualizaciones, apenas consiguen recorrer menos de 300 kilómetros en condiciones normales de uso.

El “bloqueo de batería” genera sospechas

En el mercado chino incluso ya existe un término para esta práctica. Se lo conoce como “battery locking” o bloqueo de batería. La expresión hace referencia a modificaciones realizadas sobre el sistema de gestión de batería, conocido como BMS, que alterarían parámetros relacionados con la capacidad útil o la carga rápida.

Los usuarios sostienen que esos cambios llegan sin explicaciones claras y afectan directamente la experiencia de conducción. Algunos relatan que antes podían cargar su vehículo a más de 100 kWh y que, después de una actualización, el sistema apenas permite unos 80 kWh.

A eso se suma un incremento importante en los tiempos de carga rápida, que en ciertos casos habrían pasado de 40 a 70 minutos.

Lo que más desconcierta a muchos propietarios es que el vehículo continúa mostrando porcentajes elevados de salud de batería, incluso cuando las prestaciones son claramente inferiores a las originales.

Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Las marcas defienden las modificaciones

Especialistas del sector consideran que detrás de estas decisiones podría existir una razón técnica. El investigador Zhang Xiang explicó que limitar la intensidad de carga o reducir la ventana de uso de la batería ayudaría a disminuir riesgos de sobrecalentamiento y degradación prematura.

La lógica sería priorizar la seguridad y extender la vida útil de las baterías, aunque eso implique resignar autonomía y velocidad de carga. El debate aparece en un momento incómodo para la industria china del vehículo eléctrico, especialmente después de varias discusiones recientes vinculadas a cargas ultrarrápidas y altas temperaturas en baterías de gran capacidad.

China endurece el control sobre las actualizaciones OTA

El crecimiento de las denuncias llevó al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China y a la Administración Estatal de Regulación del Mercado a tomar medidas. En marzo se aprobaron nuevas reglas para las actualizaciones remotas aplicadas a vehículos eléctricos.

Entre las disposiciones aparece la prohibición de realizar bloqueos de batería sin informar previamente al usuario, además de impedir actualizaciones silenciosas obligatorias o cambios de software utilizados para evitar campañas oficiales de revisión.

Mientras tanto, también circularon rumores sobre supuestas investigaciones contra ocho fabricantes, aunque la Asociación China de Fabricantes de Automóviles terminó desmintiendo esas versiones.

Varias compañías salieron rápidamente a defenderse. BYD, Tesla y Zeekr negaron haber aplicado restricciones ocultas mediante software y algunas incluso advirtieron que podrían iniciar acciones legales contra quienes difundieran esas acusaciones.

Seguir leyendo:

Mercedes-Benz retira más de 144,000 autos por falla digital

Si no lo querías, ahora sí: Kia EV6 2026 bajó su precio

Alucinante: Bugatti creó un W16 Mistral inspirado en una libélula