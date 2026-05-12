El Porsche Macan a combustión ya tiene despedida oficial

Los fanáticos de Porsche ya empiezan a asumir una noticia que parecía inevitable, pero que igual golpea fuerte. El Macan con motor a gasolina tiene los días contados. La marca alemana confirmó que la producción de este SUV llegará a su fin en el verano de 2026, cerrando así una etapa clave para uno de los modelos más exitosos de su historia reciente.

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La decisión marca un giro definitivo hacia la electrificación. Porsche quiere enfocar sus recursos en el Macan eléctrico, un modelo que ya se comercializa desde 2024 y que representa buena parte de la estrategia futura de la compañía.

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Mientras tanto, la firma intentará fabricar la mayor cantidad posible de unidades con motor de combustión antes de apagar definitivamente la línea de producción.

Así lo confirmó Jochen Breckner, director financiero de Porsche, durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026. Los vehículos producidos seguirán vendiéndose hasta agotar stock en distintos mercados.

Estados Unidos será prioridad para Porsche

Hay un detalle que explica buena parte de la estrategia de la marca. El Macan a gasolina sigue siendo extremadamente popular en Estados Unidos, donde incluso lideró las ventas de Porsche durante 2025.

Solo en ese mercado, la compañía entregó 27,139 unidades del SUV, una cifra que demuestra el enorme peso comercial que todavía tiene el modelo con motores turbo tradicionales. Por eso, Porsche priorizará el envío de las últimas unidades hacia concesionarios estadounidenses, especialmente después de la reducción de incentivos fiscales para vehículos eléctricos.

Porsche Macan Electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

La transición no será inmediata ni sencilla para muchos clientes. Entre 2026 y 2028, el único Macan disponible será el eléctrico, ya que Porsche todavía no tiene previsto lanzar un reemplazo a combustión para cubrir ese espacio.

El sonido y la personalidad que muchos extrañarán

El final del Macan a gasolina también representa la despedida de una identidad mecánica muy valorada por los entusiastas. Las versiones GTS y Turbo lograron construir una reputación basada en aceleraciones contundentes, respuesta rápida y ese sonido característico que muchos asocian directamente con Porsche.

Más allá de las cifras de potencia, el SUV encontró un equilibrio muy difícil de conseguir. Conservó el comportamiento deportivo típico de la marca, pero al mismo tiempo ofreció comodidad, tamaño práctico y un nivel de lujo ideal para el uso diario.

Incluso sin una renovación profunda desde 2021, el modelo siguió siendo uno de los favoritos dentro de la gama.

Con el cierre de producción ya confirmado, muchos compradores empezaron a mirar al Macan como una futura pieza de colección. Las versiones más potentes podrían convertirse en las más codiciadas dentro de algunos años, especialmente entre quienes todavía prefieren la experiencia tradicional de conducción.

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