Maestra de primaria en Washington acusada de tener relaciones sexuales con joven de 16 años en una camioneta

Una maestra de primaria identificada como Mackenzie Naught, de 25 años, fue arrestada el domingo por autoridades del condado de Whitman en su residencia ubicada en St. John, en el estado de Washington, luego de que las autoridades la acusaran de mantener relaciones sexuales con un adolescente de 16 años dentro de una camioneta.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por The Spokesman-Review, el caso salió a la luz luego de que el esposo de la docente, Garrett Naught, denunciara a la policía una supuesta relación sexual entre su esposa y un adolescente de 16 años.

El hombre aseguró que el menor, cuya familia conoce desde hace tiempo, le confesó lo ocurrido durante una llamada y mediante mensajes enviados por Snapchat.

Encuentro habría ocurrido dentro de una camioneta

Según la investigación, el adolescente y la docente intercambiaron mensajes durante la madrugada del 3 de mayo después de que Garrett se quedara dormido.

El joven declaró a los investigadores que la maestra comenzó a comportarse de forma “coqueta” y le pidió que fuera a buscarla cerca de su vivienda alrededor de las 2:15 de la madrugada.

Posteriormente, ambos se dirigieron a Harwood Hill, una zona rural cercana, donde conversaron antes de besarse y mantener relaciones sexuales dentro del vehículo y también en la parte trasera de la camioneta, según los documentos judiciales.

El adolescente afirmó que dejó nuevamente a la maestra cerca de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana.

La docente admitió los hechos, según la policía

Inicialmente, Naught negó las acusaciones ante los investigadores. Sin embargo, posteriormente confirmó la versión entregada por el adolescente, de acuerdo con las autoridades.

La docente indicó que conocía al joven por actividades comunitarias y admitió que sabía que tenía 16 años, aunque afirmó que lo veía “como uno de sus amigos”.

Los documentos judiciales también señalan que Naught pidió al menor que no contara lo sucedido y reconoció ante la policía que sabía que lo ocurrido “estaba mal”.

La maestra trabajaba como docente de primer grado en la St John School District desde septiembre pasado.

Tras conocerse las acusaciones, el distrito escolar informó que la profesora fue suspendida mientras avanza la investigación penal y administrativa.

La superintendente Tina Strong aseguró que el distrito está colaborando plenamente con las autoridades y reiteró el compromiso institucional con la seguridad y bienestar de los estudiantes.

Naught compareció ante un tribunal el lunes y permanece detenida con una fianza fijada en $10,000 dólares.

La docente enfrenta un cargo por conducta sexual de primer grado con un menor.

Aunque la edad de consentimiento sexual en el estado de Washington es de 16 años, las autoridades no han aclarado públicamente si existen circunstancias específicas relacionadas con la posición de autoridad de la acusada o el momento exacto en que habrían comenzado los hechos investigados.

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