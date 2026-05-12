Texas demanda a Netflix por espiar a usuarios y niños

Texas le declaró la guerra legal a Netflix. El fiscal general del estado, Ken Paxton, presentó el lunes una demanda de 59 páginas acusando al gigante del streaming de recopilar datos personales de sus usuarios, incluyendo niños, sin su conocimiento ni consentimiento, y luego venderlos a terceros para generar miles de millones de dólares.

La acusación es directa y bastante grave. Según Paxton, Netflix mintió durante años a sus suscriptores al asegurar que no recopilaba ni compartía información personal. La demanda cita incluso una declaración del cofundador Reed Hastings en 2019, donde afirmó públicamente “no recopilamos nada”, en contraste con gigantes como Google o Facebook.

La realidad, según Texas, era completamente distinta. Netflix rastreaba hábitos de visualización, búsquedas, dispositivos, redes domésticas y comportamientos dentro de la app, todo para construir perfiles publicitarios que luego vendía a brokers de datos y empresas de tecnología publicitaria.

La demanda fue presentada en el Distrito de Collin County, cerca de Dallas, y alega que Netflix violó la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

Niños en la mira y las “trampas oscuras” del autoplay

Lo que más indigna en la demanda es la parte que involucra a menores. Texas acusa a Netflix de recopilar datos de comportamiento desde perfiles infantiles, esos mismos que la plataforma promociona como espacios seguros para los chicos.

Además, el fiscal apunta a algo que todos los que tienen Netflix conocen bien: el autoplay. Esa función que arranca el siguiente episodio sin pedirte permiso es calificada en la demanda como un “patrón oscuro” diseñado para mantener a usuarios, especialmente niños, pegados a la pantalla el mayor tiempo posible.

El objetivo, según el texto de la demanda, es claro: “enganchar a niños y familias frente a la pantalla, recopilar sus datos mientras están ahí atrapados, y luego monetizar esa información.”

Qué le pide Texas a Netflix y cómo respondió la empresa

Las consecuencias que busca Texas son concretas:

Eliminar todos los datos recopilados ilegalmente

Prohibir su uso para publicidad sin consentimiento explícito

Desactivar el autoplay por defecto en perfiles infantiles

Multas civiles de hasta $10,000 dólares por cada infracción

Netflix no se quedó callada. Un vocero de la compañía respondió que la demanda “carece de mérito y está basada en información inexacta y distorsionada”, añadiendo que la empresa cumple con las leyes de privacidad en todos los mercados donde opera.

Vale aclarar que las acusaciones aún no han sido probadas en un tribunal. El caso está en sus etapas iniciales.

¿Por qué Texas demandó a Netflix por privacidad?

El fiscal general Ken Paxton acusa a Netflix de recopilar datos personales de usuarios, incluyendo menores, sin su consentimiento, y venderlos a brokers publicitarios. Esto, según Texas, contradice años de declaraciones públicas de la empresa y viola la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas del estado.

¿Qué le puede pasar a Netflix si pierde la demanda?

Texas exige que Netflix elimine los datos recopilados ilegalmente, deje de usarlos para publicidad sin permiso y pague multas de hasta $10,000 por cada infracción individual. El impacto económico podría ser millonario dado el volumen de usuarios en el estado.

¿Netflix realmente espía a los niños?

Eso es lo que alega la demanda. Texas afirma que Netflix recopilaba datos de comportamiento desde perfiles diseñados para menores y usaba funciones como el autoplay para mantenerlos viendo más tiempo. Netflix niega las acusaciones y dice que cumple con todas las regulaciones de privacidad vigentes.

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