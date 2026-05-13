Hablemos de “M.I.A.”, la nueva serie de Prime Video

M.I.A. es la nueva serie que Prime Video estrenó el pasado 7 de mayo del presente año. En esta historia conocimos a Etta Tiger, una hermosa joven llena de sueños y con una curiosidad nata que la llevará a meterse en problemas en más de una ocasión.

Pese a saber que su familia ha creado un imperio gracias al contrabando, la matriarca de este hogar, Leah, nunca ha querido que Etta sea parte de este mundo, porque reconoce que incluso sus cualidades más positivas funcionarían a la perfección dentro de la escala de poder de la organización.

Etta, por su parte, sueña con una vida en el resplandor del reino subtropical de Miami. Pero si algo puede cambiar de la noche a la mañana, es el contrabando. El negocio de tráfico de drogas de su familia se desmorona en una tragedia; lo que empuja a Etta a embarcarse en un peligroso viaje por los bajos fondos de Miami.

Esta historia cuenta con un elenco de primera, encabezado por: Shannon Gisela, Alberto Guerra y Danay García.

Conoce a los personajes principales de esta historia:

Shannon Gisela es Etta Tiger Jonze:

Etta es una mujer sumamente audaz criada en los Cayos de Florida. Creció en el agua y posee un atletismo natural; para ella, pilotar botes y nadar es algo instintivo. Con una inteligencia aguda y un sentido del humor mordaz, es tan divertida como difícil de superar en ingenio. Posee una confianza natural, siempre está lista para reír y tiene una memoria casi perfecta junto a una curiosidad insaciable. Resuelve problemas con rapidez y creatividad, pero la firmeza de sus convicciones a menudo la lleva a aprender las lecciones por el camino difícil. Tiene la ambición de hacer algo significativo con su vida, aunque aún no descubre exactamente qué es.

Danay García es Leah:

Leah es la madre de Etta y esposa de Dan. Es exigente con su hija, pues quiere asegurarse de que use su gran intelecto para algo más que atraer caimanes en su bote turístico. Leah desea para Etta una vida lejos del “negocio familiar”; está desesperada por que vaya a la universidad y le aterra en lo que su hija podría convertirse si trabaja de tiempo completo con su padre y hermanos.

Alberto Guerra es Elías:

Elías emana una potencia física e intensidad arrolladora. Tras ser rescatado de un orfanato por Isaac Rojas a los 8 años, le ha servido con lealtad absoluta, siendo entrenado para convertirse en el “ejecutor” de la familia. Aunque puede ser violento y despiadado, Elías es también un hombre de principios.

Maurice Compte es Mateo:

Mateo es el príncipe que anhela ser rey. Tras la muerte de su padre, queda al frente del negocio ilegal de los Rojas, un papel que desea, pero para el cual, inicialmente, no se siente preparado. Su apariencia de seguridad oculta profundas inseguridades y la duda de si podrá llenar el vacío que dejó su padre. A lo largo de la temporada, lo veremos reafirmar su dominio y demostrar que tiene lo necesario para liderar el imperio familiar. Es atractivo y tiene un gusto refinado por lo mejor de la vida; siempre impecable y con trajes a la medida.

Gerardo Celasco es Samuel:

Lanzado a dirigir un cartel de mediano alcance junto a su hermano Mateo, Samuel tiene un enfoque estratégico que contrasta con el estilo impulsivo y autoritario de su hermano. Al ser el segundo hijo, sus aportaciones al negocio suelen ser ignoradas. Es, además, un apasionado de las bellas artes.

Marta Milans es Caroline:

Siempre impecable, desde el maquillaje hasta las uñas, Caroline es la media hermana de Mateo y Samuel, fruto del segundo matrimonio de Isaac con una mesera mexicana. Es una empresaria feroz que lava el dinero de la familia a través de su constructora de bienes raíces. Aunque inicialmente proyecta una imagen inofensiva y dócil, en realidad es un “gran tiburón blanco” dispuesta a ganar a cualquier precio.

Sobre la producción y los episodios:

Fecha de estreno: 7 de mayo de 2026 (maratón)

7 de mayo de 2026 (maratón) Creador / Productor ejecutivo / Guionista (101 y 108): Bill Dubuque

Bill Dubuque Showrunner / Productora ejecutiva / Guionista (102): Karen Campbell

Karen Campbell Productora ejecutiva / Directora (101 y 102): Alethea Jones

Alethea Jones Directora 103: Gwyneth Horder-Payton

Gwyneth Horder-Payton Directora 104 y 105: Marizee Almas, directora

Marizee Almas, directora Director 106 y 107: Ben Semanoff

Ben Semanoff Director 108 y 109: John Dahl

John Dahl Reparto habitual: Alberto Guerra, Shannon Gisela, Cary Elwes, Danay García, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Maurice Compte, Gerardo Celasco, Marta Milans

Alberto Guerra, Shannon Gisela, Cary Elwes, Danay García, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Maurice Compte, Gerardo Celasco, Marta Milans Estudio: MRC

MRC Distribución: Paramount Global Content Distribution

Paramount Global Content Distribution Formato: Thriller Crimen/Drama, 9 episodios de 60 minutos

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