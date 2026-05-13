NFL confirma Vikings vs. 49ers en Ciudad de México y todos sus partidos internacionales

La NFL anunció oficialmente su calendario de Juegos Internacionales 2026 y confirmó el esperado regreso de la liga a la Ciudad de México, donde los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings en la semana 11 de la temporada el próximo 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

El partido marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano por primera vez desde 2022 y será el sexto encuentro oficial de temporada regular disputado en México desde 2005, consolidando al país como uno de los mercados más importantes para el futbol americano fuera de Estados Unidos.

La Ciudad de México respira futbol americano. Los equipos están definidos. Inicia la cuenta regresiva… ¡Regresa lo que nunca se fue!https://t.co/rYmD0IRVyx



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NFL vuelve a México con un duelo de alto impacto

El choque entre 49ers y Vikings cerrará la serie internacional de la temporada 2026 y promete atraer a miles de aficionados en la capital mexicana, especialmente por la enorme popularidad de ambas franquicias en el país.

La NFL destacó que este compromiso formará parte de una temporada internacional sin precedentes, con nueve partidos repartidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios distintos.

El Estadio Azteca volverá a recibir a la NFL

El inmueble de la Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, volverá a convertirse en sede del futbol americano profesional tras varios años de ausencia.

La última vez que la NFL celebró un partido oficial en México fue en 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals ante una afición que respondió con una entrada espectacular.

Ahora, la franquicia californiana regresará al país para medirse ante unos Minnesota Vikings que también cuentan con una sólida base de seguidores mexicanos.

El resto de los juegos internacionales de la NFL

La temporada internacional de la NFL 2026 arrancará en la Semana 1 con el duelo entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers en Melbourne, Australia, el 11 de septiembre; posteriormente, en la Semana 4, los Baltimore Ravens enfrentarán a los Dallas Cowboys en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de septiembre.

En la Semana 5, los Washington Commanders jugarán contra los Indianapolis Colts en Londres, Inglaterra, el 4 de octubre, mientras que en la Semana 6 los Philadelphia Eagles se medirán a los Jacksonville Jaguars, también en Londres, el 11 de octubre.

Para la Semana 7, los Houston Texans chocarán con los Jacksonville Jaguars en Londres el 18 de octubre, y en la Semana 8 los Pittsburgh Steelers enfrentarán a los New Orleans Saints en París, Francia, el 25 de octubre.

Más adelante, en la Semana 10, los Atlanta Falcons jugarán ante los Cincinnati Bengals en Madrid, España, el 8 de noviembre; en la Semana 11 los Detroit Lions se medirán a los New England Patriots en Múnich, Alemania, el 15 de noviembre; y finalmente, en la Semana 12, los Minnesota Vikings enfrentarán a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México, el 22 de noviembre.

All NINE international games in 2026 🌎🌍🌏



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¿Cuándo se anunciará el calendario completo de la NFL 2026?

La NFL informó que el calendario completo de la temporada 2026 será revelado este jueves por la noche a través de NFL Network, ESPN y NFL+.

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