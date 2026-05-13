PSG se corona por quinta ocasión consecutiva en la Ligue 1

El Paris Saint-Germain volvió a imponer condiciones en Francia. El conjunto dirigido por Luis Enrique derrotó 2-0 al Lens y se proclamó campeón de la Ligue 1, alcanzando su decimocuarto título de liga y confirmando una era de dominio absoluto en el futbol francés.

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Con la victoria en el estadio Bollaert-Delelis, el PSG selló además su quinta corona consecutiva en la competición y mantuvo una racha dominante que lo ha llevado a conquistar 12 de las últimas 14 ediciones del campeonato francés.

Luis Enrique sigue acumulando títulos con el PSG

La etapa de Luis Enrique al frente del PSG continúa dando dividendos. Desde su llegada al club parisino, el técnico español ha ganado 10 títulos de 13 posibles, incluyendo una Champions League, ligas, copas y supercopas nacionales e internacionales.

El entrenador español ya suma tres títulos consecutivos de Ligue 1, consolidando un proyecto que ha convertido al PSG en uno de los equipos más sólidos de Europa.

Además del campeonato francés conseguido este miércoles, el club también conquistó esta temporada la Supercopa de Francia y la Supercopa de Europa, mientras se prepara para disputar una nueva final de la Champions el próximo 30 de mayo frente al Arsenal en Budapest.

Kvaratskhelia y Safonov guiaron al PSG ante Lens

Aunque el Lens complicó el encuentro durante largos tramos, el Paris Saint-Germain volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos en momentos clave.

El guardameta Matvei Safonov fue determinante con ocho atajadas fundamentales para mantener el cero en su portería, especialmente durante una primera mitad en la que el equipo local generó constantes oportunidades de peligro.

Sin embargo, el PSG castigó el primer error defensivo rival. Al minuto 29, Ousmane Dembélé recuperó un balón en zona ofensiva y asistió a Kvicha Kvaratskhelia, quien definió con un potente disparo cruzado para abrir el marcador.

L’ouverture du score de Kvara ! ⚽️ pic.twitter.com/tRwY9vuY8e — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026

Cuando Lens buscaba desesperadamente el empate en la recta final, Ibrahim Mbaye sentenció el partido con el 0-2 definitivo en tiempo agregado.

El PSG mantiene su hegemonía en Francia

La supremacía del PSG en la liga francesa se mantiene intacta. Desde la temporada 2012-13, únicamente Lille y Mónaco lograron romper el dominio parisino en la competición.

El único equipo que todavía conserva una mejor racha de títulos consecutivos en Francia es el Olympique de Lyon, que ganó siete ligas seguidas entre 2001 y 2008.

Ahora, el conjunto parisino buscará cerrar otra temporada de éxito con la conquista de la Champions League, torneo en el que defenderá el título europeo conseguido el año pasado tras vencer al Inter de Milán.

Luis Enrique apunta a otra Champions League con el PSG

El técnico español tendrá la oportunidad de ampliar aún más su palmarés cuando el PSG enfrente al Arsenal en la final continental del próximo 30 de mayo.

La temporada pasada, el club francés conquistó la Champions tras golear 5-0 al Inter de Milán en la final, mientras que en la actual campaña llega nuevamente como uno de los equipos más dominantes del continente.

Con figuras como Dembélé, Kvaratskhelia, Joao Neves y Safonov, el PSG mantiene intacta su ambición de seguir acumulando títulos tanto en Francia como en Europa.

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