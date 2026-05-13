Senado castigará a legisladores sin sueldo si provocan cierre del gobierno

El Senado aprobó por unanimidad una resolución que suspenderá temporalmente el salario de los senadores durante futuros cierres del gobierno federal, en un intento por frenar las constantes disputas políticas que han paralizado agencias públicas en los últimos años.

La iniciativa, impulsada por el senador republicano John Kennedy, recibió el respaldo total de la cámara alta con una votación de 99-0, reflejando el creciente desgaste político que han provocado los recientes cierres gubernamentales en Washington.

La medida establece que, si el Congreso no aprueba fondos federales antes de la fecha límite, los senadores dejarán de recibir temporalmente su salario. Aunque el dinero no se perderá definitivamente —será colocado en una cuenta de garantía—, los legisladores no podrán acceder a él hasta que el gobierno vuelva a operar con normalidad.

Una respuesta tras meses de crisis política

La resolución surge después de dos cierres históricos registrados en los últimos meses. El primero ocurrió en otoño de 2025 y se prolongó durante 43 días debido a disputas sobre subsidios de seguros médicos. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permaneció parcialmente paralizado durante 76 días por desacuerdos relacionados con financiamiento para el ICE y la Patrulla Fronteriza.

Durante el debate en el Senado, Kennedy criticó duramente la incapacidad del Congreso para resolver conflictos presupuestales sin afectar a millones de ciudadanos.

“Deberíamos esconder la cabeza en una bolsa. Esto tiene que parar”, declaró el senador republicano. “Cerrar el gobierno no debería ser nuestra solución por defecto ante nuestra negativa a resolver nuestros problemas”.

La resolución también recibió apoyo del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien confirmó previamente que respaldaría la propuesta.

La medida no aplicará de inmediato

Pese al amplio consenso político, la norma no entrará en vigor de forma inmediata. Debido a restricciones constitucionales establecidas en la Enmienda 27 de Estados Unidos, cualquier cambio relacionado con los salarios de miembros del Congreso solo puede aplicarse después de las siguientes elecciones legislativas.

Esto significa que la resolución comenzará a surtir efecto tras las elecciones intermedias y no impactará un posible cierre del gobierno previsto para este otoño.

Aunque la propuesta únicamente afecta al Senado y no requiere aprobación de la Cámara de Representantes ni la firma del presidente Donald Trump, el movimiento ha sido interpretado como un mensaje político ante la creciente polarización en Washington.

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