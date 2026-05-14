Coca-Cola anuncia el cierre de su planta de California tras más de 100 años en funcionamiento

A través de un comunicado publicado esta semana, el fabricante regional Reyes Coca-Cola Bottling anunció el cierre de su planta ubicada en Ventura, California, tras más de 100 años de operatividad y luego de presentar su aviso a la Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN).

La compañía mencionó en el anuncio que el cierre se tiene previsto para el próximo 10 de julio. “Evaluamos periódicamente nuestras ubicaciones, productos y servicios para garantizar que podamos seguir impulsando el crecimiento sostenible y la innovación en todo nuestro negocio”, aseguró un portavoz.

Con el cese de operatividad se verán afectados unos 85 empleados de la planta, de los cuales 78 de ellos ya se encuentran reubicados en otras instalaciones, y los siete restantes podrán solicitar ingresar a otras plantas de producción de Coca-Cola.

En el comunicado, Reyes Coca-Cola Bottling indicó que trasladarán sus operaciones a instalaciones del sur de California. “Espero que la transición nos posicione mejor para el crecimiento a largo plazo y un mejor servicio para nuestros clientes y consumidores. Hemos comunicado esta importante actualización a nuestros empleados y partes interesadas”, dijo su portavoz.

La planta en Ventura no es la única que ha cerrado en el último año; en junio, Reyes Coca-Cola Bottling anunció el cierre de su planta en Salinas, y en diciembre Coca-Cola también informó que la planta en American Canyon, ubicada en el Área de la Bahía, ya no seguiría operando, afectando de esta manera a unos 45 trabajadores.

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